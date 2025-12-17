Сузи Уайлс за Vanity Fair: Сравни Тръмп с баща си алкохолик, Ванс е теоретик на конспирациите

Член от вътрешния кръг на Доналд Тръмп открито се пошегува, че фотосесията за Vanity Fair, съпътстваща катастрофалния профил на Сузи Уайлс, ще го уволни.

Профилът на Уайлс предизвика буря от реакции заради необичайно откровените ѝ критики към Тръмп, вицепрезидента Джей Ди Ванс, бившия "първи приятел“ Илон Мъск и други членове на администрацията.

Дуото Тръмп-Ванс обаче защитава "Ледената кралица“ Уайлс и твърди, че коментарите са извадени от контекста.

Докато участва в лъскавата фотосесия за списанието, неназован член на персонала на Белия дом прави зловещо предсказание, което е развеселило екипа.

"Всички ще ни уволнят за това", пошегува се неназованият служител. Ванс обаче веднага отговаря: "Освен мен. Имам 100% сигурност на работата."

Вицепрезидентът беше пълен с остри критики, докато фотографът Кристофър Андерсън правеше профил на групата, разбивайки един от тях за сметка на държавния секретар Марко Рубио.

"Ще ви дам по 100 долара за всеки, когото накарате да изглежда наистина зле в сравнение с мен. И 1000 долара, ако е Марко", обзалобжил се вицепрезидентът.

Ванс, Рубио, Уайлс, прессекретарят Каролайн Ливит, заместник-началниците на кабинетите Джеймс Блеър и Дан Скавино, както и съветникът по вътрешна сигурност Стивън Милър, участваха във фотосесията.

В един момент Ванс попита: "Това ли е частта, в която казвате, че всички сме зли?“

Алкохолик, конспиратор, наркоман, фанатик

Throughout the first year of Donald Trump’s second administration, Vanity Fair writer Chris Whipple has interviewed Susie Wiles, White House chief of staff, amid each moment of crisis. His insider’s account of Trump 2.0 joins the photography of Christopher Anderson for a… pic.twitter.com/61Dwohc9g4 — VANITY FAIR (@VanityFair) December 16, 2025

68-годишната Сузи Уайлс говори с Vanity Fair за първата година на втората администрация на Тръмп и сравни президента със собствения си покоен баща алкохолик и легендарен спортен коментатор Пат Съмърол, отбелязвайки, че президентът има "личност на алкохолик“.

Президентът "действа с убеждението, че няма нищо, което да не може да направи. Нищо, нула, нищо“, каза Уайлс пред журналиста Крис Уипъл.

Въпреки образа, който Уайлс се опита да направи за Тръмп, президентът на САЩ и всеизвестен със своята трезвеност, открито е говорил за загубата на по-големия си брат Фред поради пристрастяване и алкохолизъм.

Началникът на кабинета също така разкритикува вицепрезидента Джей Ди Ванс, отбелязвайки късното му обръщане към MAGA и ранните критики към Тръмп.

"Вицепрезидентът е теоретик на конспирацията от десетилетие“, казва Уайлс.

Началникът на Службата за управление и бюджет Ръсел Воут, главен плановик за Проект 2025, тя сравни с "абсолютен десен фанатик“.

Притиснат от късните нощни тиради на бившия лидер на DOGE Илон Мъск в социалните мрежи за Адолф Хитлер, Йосиф Сталин и Мао Дзедун, Уайлс отвърна: "Мисля, че тогава той си прилага микродози".

Тя призна, че няма доказателства, но непостоянният предприемач и баща на над дузина деца е признал, че е употребявал кетамин. "Той е напълно самостоятелен актьор“, добави тя по адрес на Мъск.

"Той е отявлен употребяващ кетамин. И спи в спален чувал в сградата на изпълнителния офис през деня. И е странно, странно пате, както според мен са гениите. Знаете ли, не е полезно, но той е самостоятелен човек“, каза тя пред Vanity Fair.

Тя също се подигра на главния прокурор Пам Бонди, че е раздала папки с безсмислени бургери за Епщайн на консервативни инфлуенсъри.

"Първо им даде папки, пълни с нищо, а след това каза, че списъкът със свидетели или списъкът с клиенти е на бюрото ѝ. Няма списък с клиенти и със сигурност не е бил на бюрото ѝ“, каза Уайлс пред Whipple.

Началникът на кабинета също потвърди, че името на Тръмп се появява в досиетата и омаловажава всякаква мръсотия, която Министерството на правосъдието има за връзката на серийния педофил Джефри Епстийн с бившия президент демократ Бил Клинтън.

"Няма доказателства“, че Клинтън е посетил острова на Епстийн", добави тя.

Уайлс, заедно с президента, вицепрезидента и Ливит, поведеха атаката срещу списанието.

Тръмп не чете Vanity Fair

Тръмп каза пред The New York Post, че е знаел какво се опитва да каже Уайлс.

"Не, тя имаше предвид, че аз не пия алкохол. Така че всички знаят това, но често съм казвал, че ако пия, имам много голям шанс да стана алкохолик. Казвал съм го много пъти за себе си, наистина", каза пред вестника Тръмп.

Президентът не отговори на други части от двусерийната поредица "Vanity Fair“, защото не е запознат с материала.

"Не го прочетох, но не чета и Vanity Fair - но тя се е справила фантастично“, каза президентът за Уайлс. "Мисля, че от това, което чувам, фактите са били грешни и интервюиращият е бил много подведен, умишлено подведен.“

Отговорът на вицепрезидента

Ванс каза, че конспиративната теория е "просто нещо, което е било вярно шест месеца преди медиите да го признаят“.

След това той стана сериозен, наричайки Уайлс "най-добрият началник на кабинета на Белия дом“, който Тръмп можеше да поиска, и казвайки, че статията не отразява човека, когото познава.

"Никога не съм виждал Сузи Уайлс да казва нещо на президента и след това да му противоречи или да подкопава волята му зад кулисите. И това е, което искате в един служител. Защото, колкото и да обичам Сузи, американският народ не е избрал никакъв служител. Те са избрали президента на Съединените щати“, каза той.