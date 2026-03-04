Израелският представител в ООН: Израел и САЩ контролират почти цялото въздушно пространство на Иран

Израелският постоянен представител в ООН Дани Данон каза, че Израел и САЩ вече контролират почти цялото въздушно пространство на Иран и че това превъзходство ще стане видимо през следващите няколко дни, предаде Ройтерс.

Данон заяви пред журналисти в централата на ООН в Ню Йорк, че конфликтът с Иран няма да приключи за един ден или за седмица.

"Знаем, че това няма да е лесна война. Наясно сме с възможностите на иранския режим. Похарчили са милиарди долари за изграждането на инфраструктура на терора и разбирахме, че това ще е сериозна операция", продължи израелският постоянен представител в ООН. "Но няма да продължава вечно. Имаме надмощие. Днес ние контролираме почти цялото въздушно пространство на Иран и съм сигурен, че ще можем да покажем това надмощие през следващите няколко дни", посочи той.

Данон бе запитан колко дълго биха могли да продължат иранските ракетни атаки срещу съседни страни. По думите му продължаващите от събота удари на САЩ и Израел по Иран са успели да намалят военния капацитет на Ислямската република. "За тях ще е по-трудно да изстрелват ракети", отбеляза израелският дипломат. Той обаче добави, че Иран е скрил пускови установки под земята и в пещери.

"Те се подготвиха за тази операция, така че тя няма да продължи една нощ", каза още Данон, цитиран от БТА.

Той коментира и ситуацията в Ливан. Данон посочи, че ливанското правителство сега трябва да предприеме действия срещу бойците от "Хизбула", които атакуват Израел от ливанска територия, за да предотвратят по-нататъшна ескалация. Той добави, че ливанският премиер Науаф Салам е прав в искането си "Хизбула" да се разоръжи.

"Но изявленията не снемат ракети от въоръжение", каза още Данон. "Очакваме ливанското правителство да възпре Хизбула, да поеме контрол и да предприеме незабавни действия, за да предотврати по-нататъшна ескалация на конфликта", подчерта постоянният представител на Израел в ООН.

Ливан в понеделник забрани на "Хизбула" да предприема каквито и да е военни действия. Въпреки това в понеделник и вторник шиитската групировка обстрелваше Израел с ракети. В отговор Израел изпрати сухопътни сили в Южен Ливан и нанесе серия от въздушни удари.