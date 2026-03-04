IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Барселона бе на крачка от сензацията, но отпадна от Купата на Краля

Каталунците вкараха три гола на Атлетико, но нямаха сили за четвърти

04.03.2026 | 06:30 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Барселона бе на крачка да отстрани Атлетико Мадрид, като го победи  с 3:0 в мач-реванш от полуфиналите на Купата на Краля. Първата среща завърши с 4:0 за “дюшекчиите” и по този начин те се класираха на финала с общ резултат 4:3.

Каталунците откриха резултата на стадион "Камп Ноу" в Барселона в 29-ата минута. Марк Бернал засече от движение прострелно подаване по земя във вратарското поле на Ламин Ямал.

В добавеното време на първото полувреме домакините получиха дузпа за нарушение на Марк Пубил срещи Педри. Рафиня удвои преднината на тима си от бялата точка.

След почивката възпитаниците на Ханзи Флик продължиха да бележат. В 73-ата минута Марк Бернал засече от воле центриране във вратарското поле на Жоао Кансело.

На финала Атлетико Мадрид ще срещне победителя от полуфинала между Реал Сосиедад и Атлетик Билбао. Първата среща завърши с минимален успех за Реал Сосиедад - 1:0. /БНТ

Тагове:

барса атлетико сензация купа на краля
