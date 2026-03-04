Барселона бе на крачка от сензацията, но отпадна от Купата на Краля

Барселона бе на крачка да отстрани Атлетико Мадрид, като го победи с 3:0 в мач-реванш от полуфиналите на Купата на Краля. Първата среща завърши с 4:0 за “дюшекчиите” и по този начин те се класираха на финала с общ резултат 4:3.

Каталунците откриха резултата на стадион "Камп Ноу" в Барселона в 29-ата минута. Марк Бернал засече от движение прострелно подаване по земя във вратарското поле на Ламин Ямал.

В добавеното време на първото полувреме домакините получиха дузпа за нарушение на Марк Пубил срещи Педри. Рафиня удвои преднината на тима си от бялата точка.

След почивката възпитаниците на Ханзи Флик продължиха да бележат. В 73-ата минута Марк Бернал засече от воле центриране във вратарското поле на Жоао Кансело.

На финала Атлетико Мадрид ще срещне победителя от полуфинала между Реал Сосиедад и Атлетик Билбао. Първата среща завърши с минимален успех за Реал Сосиедад - 1:0. /БНТ