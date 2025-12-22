ЕС наложи санкции на руски съдия и прокурор

Двама представители на руската съдебна система вече нямат право да влизат на територията на Европейски съюз, нито да използват авоари, намиращи се в ЕС, заради предполагаеми нарушения на правата на човека, предаде ДПА.

Става дума за съдията Дмитрий Гордеев и прокурорката Людмила Баландина, срещу които държавите членки на ЕС наложиха санкции, се посочва в официално изявление.

Според документа двамата носят отговорност за "сериозни нарушения на правата на човека, репресии срещу гражданското общество и демократичната опозиция, както и за подкопаване на демокрацията и върховенството на закона в Русия".

Освен забраната за влизане и замразяването на активи, на граждани и компании от ЕС е забранено и да предоставят каквито и да било средства на двамата санкционирани съдебни служители.

Гордеев е съдия в Московския градски съд и според изявлението нееднократно е постановявал политически мотивирани присъди срещу представители на опозицията и защитници на правата на човека. Той системно е пренебрегвал основни принципи на безпристрастното правосъдие, се посочва в документа.

Прокурор Баландина е изиграла ключова роля в редица показни дела, белязани от тежки нарушения на човешките права и преследване на хора, критикували руските власти или изразявали подкрепа за Украйна, уточнява ДПА. Според ЕС тя системно е злоупотребявала със служебното си положение, за да повдига политически мотивирани обвинения.