ЕС е солидарен с Дания, след провокация на САЩ спрямо Гренландия

ЕС заяви, че 27-членният блок застава в „пълна солидарност“ зад Дания, след като САЩ обявиха назначаването на специален пратеник за Гренландия, която е датска територия, предаде АФП.

„Териториалната цялост и суверенитетът са основополагащи принципи на международното право“, заявиха в публикация в социалната мрежа X председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

„Тези принципи са от съществено значение не само за Европейския съюз, но и за държавите по целия свят. Ние сме в пълна солидарност с Дания и с народа на Гренландия“, подчертаха те, цитирани от БГНЕС.