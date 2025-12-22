IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 127

ЕС е солидарен с Дания, след провокация на САЩ спрямо Гренландия

Териториалната цялост и суверенитетът са основополагащи принципи на международното право, заявиха Коща и Фон дер Лайен

22.12.2025 | 22:22 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

ЕС заяви, че 27-членният блок застава в „пълна солидарност“ зад Дания, след като САЩ обявиха назначаването на специален пратеник за Гренландия, която е датска територия, предаде АФП.

„Териториалната цялост и суверенитетът са основополагащи принципи на международното право“, заявиха в публикация в социалната мрежа X председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

„Тези принципи са от съществено значение не само за Европейския съюз, но и за държавите по целия свят. Ние сме в пълна солидарност с Дания и с народа на Гренландия“, подчертаха те, цитирани от БГНЕС.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ес Дания САЩ Гренландия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem