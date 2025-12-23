Тръмп отново с мераци към Гренландия: Заяви, че САЩ се нуждаят от острова заради националната сигурност

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му се нуждае от самоуправляващата се датска територия Гренландия „заради националната си сигурност“, ден след като предизвика гняв в Копенхаген с назначаването на специален пратеник за острова, предаде ДПА.

"Нуждаем се от Гренландия за националната сигурност, не заради минералите й", каза Тръмп пред репортери в резиденцията си във Флорида.

"Имаме толкова много минерални находища, петрол и всичко останало. Имаме повече петрол от всяка друга страна в света“, добави той. "Нуждаем се от Гренландия за националната ни сигурност. Ако погледнете Гренландия, по цялото крайбрежие ще видите руски и китайски кораби навсякъде. Нуждаем се от нея за националната сигурност. Трябва да я имаме", изтъкна Тръмп, цитиран от БТА.

Вчера Дания привика във външното министерство американския посланик в Копенхаген за разговор, след като Тръмп обяви назначаването на губернатора на Луизиана Джеф Ландри за специален пратеник на САЩ за Гренландия. Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен заяви пред телевизия ТВ2, че назначението е било напълно неочаквано, и определи публичните изказвания на Ландри като „напълно неприемливи“.

Ландри, републиканец като Тръмп, написа в социалните мрежи, че е „чест“ да служи на Тръмп в усилията „Гренландия да стане част от САЩ“. Тръмп обяви назначението на Ландри късно в неделя, като написа в платформата си „Трут соушъл“, че Ландри разбира „колко съществена е Гренландия за нашата национална сигурност“.

Ландри ще продължи да изпълнява и функциите си като губернатор на Луизиана.

След завръщането си на поста през януари Тръмп възроди идея от първия си мандат за установяване на контрол над острова и не изключи използването на сила за тази цел. Дания и Гренландия категорично отхвърлят тези усилия.

Американският президент нееднократно е заявявал, че според него Гренландия, която е до голяма степен автономна, но е част от Кралство Дания, има стратегическо значение както за отбраната, така и като източник на минерални ресурси.

Гренландия е най-големият остров в света, като е покрит почти цялата с лед. Там живеят малко под 57 000 души.

Датските медии наскоро съобщиха, че правителството на САЩ се стреми да установи директни контакти с правителството на Гренландия. В Дания обаче е утвърдена политическа практика в разговори по външни, отбранителни и въпроси на сигурността, засягащи острова, да участват както датски, така и гренландски представители.

Не стана ясно веднага защо Тръмп е назначил Ландри за специален пратеник за острова. Батън Руж, столицата на щата Луизиана, се намира на около 4600 километра югозападно от столицата на арктическия остров - Нук.

Луизиана някога е била част от Франция и е закупена от САЩ през 1803 г. за 15 милиона долара, припомня ДПА.

Премиерът на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен призова към спокойствие вчера, като заяви, че новините от Вашингтон „не са повод за притеснение“.

Той каза, че назначаването на специален пратеник не променя факта, че Гренландия сама определя съдбата си. "Отворени сме за сътрудничество с други държави, включително със САЩ, но въз основата на зачитането на нашите ценности и стремежи", добави Нилсен. "Ние сме единни и никога няма да бъдем унищожени", увери той.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща подчерта, че ЕС е напълно солидарен с Дания и с народа на Гренландия. "Сигурността в Арктика остава ключов приоритет за ЕС и е област, в която се стремим да работим със съюзници и партньори", написа Коща в „Екс“.

"Териториалната цялост и суверенитетът са основни принципи на международното право", добави той.