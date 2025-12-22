IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия подкрепя Венецуела "на фона на враждебните действия на САЩ"

Това заяви външният министър на страната Иван Хил

22.12.2025 | 21:52 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Венецуелския външен министър Иван Хил заяви, че Русия е изразила "пълна подкрепа" за страната на фона на блокадата на санкционирани петролни танкери от страна на американски сили, разположени в Карибския басейн, предаде АФП.

Руският външен министър Сергей Лавров е „изразил твърдата солидарност на Русия с народа на Венецуела и с президента Николас Мадуро Морос и е потвърдил пълната си подкрепа в условията на враждебни действия срещу нашата страна“, написа Хил в Telegram след телефонен разговор със своя колега в Москва.

Teenproblem