Русия подкрепя Венецуела "на фона на враждебните действия на САЩ"

Венецуелския външен министър Иван Хил заяви, че Русия е изразила "пълна подкрепа" за страната на фона на блокадата на санкционирани петролни танкери от страна на американски сили, разположени в Карибския басейн, предаде АФП.

Руският външен министър Сергей Лавров е „изразил твърдата солидарност на Русия с народа на Венецуела и с президента Николас Мадуро Морос и е потвърдил пълната си подкрепа в условията на враждебни действия срещу нашата страна“, написа Хил в Telegram след телефонен разговор със своя колега в Москва.