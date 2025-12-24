IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Монтираха метални решетки на прозорците на Лувъра

В музея бе извършена кражба за милиони долари през октовмри

24.12.2025 | 10:15 ч.
Инсталираха метални решетки на Лувъра в Париж. Те бяха монтирани на прозорците на балкона, който крадците използваха, за да проникнат с взлом и да откраднат изключително ценни бижута на стойност около 102 милиона долара.

Новите решетки бяха повдигнати с кран, за да запечатат стъклената врата, водеща към балкона. Мобилен полицейски екип вече присъства на кръговото движение пред емблематичната стъклена пирамида, а още 100 камери ще бъдат разположени около музея през следващата година.

Полицията е идентифицирала осем заподозрени във връзка с обира през октомври, въпреки че бижутата все още липсват. /БНР

