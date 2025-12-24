Монтираха метални решетки на прозорците на Лувъра

Инсталираха метални решетки на Лувъра в Париж. Те бяха монтирани на прозорците на балкона, който крадците използваха, за да проникнат с взлом и да откраднат изключително ценни бижута на стойност около 102 милиона долара.

Новите решетки бяха повдигнати с кран, за да запечатат стъклената врата, водеща към балкона. Мобилен полицейски екип вече присъства на кръговото движение пред емблематичната стъклена пирамида, а още 100 камери ще бъдат разположени около музея през следващата година.

Полицията е идентифицирала осем заподозрени във връзка с обира през октомври, въпреки че бижутата все още липсват. /БНР