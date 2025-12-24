IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 47

Шестима загинаха при тежка катастрофа в Полша в навечерието на Коледа

Челно са се ударили 2 автомобила, единият се е запалил

24.12.2025 | 18:35 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Шестима души загинаха при тежка катастрофа в Полша днес - в навечерието на Рождество Христово, предаде ДПА, като се позова на полицията в страната.

Две леки коли се ударили челно на кръстовище край село Желечице в югозападната част на страната в малките часове на деня.

Петима души са загинали в единия автомобил, който се е запалил. Последната жертва е шофьорът на другата кола.

Всички хора в двата автомобила са загинали. Самоличността им за момента не е установена.

По-рано полските власти предупредиха хората да проявяват бдителност, когато шофират, тъй като пътищата са заледени, след като температурите в страната паднаха под нулата, а трафикът е засилен заради Коледните празници, отбелязва ДПА. (БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Полша Рождество Христово катастрофа
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem