Един човек е загинал при руска атака снощи в Одеска област

Други двама са пострадали

25.12.2025 | 11:20 ч. 12
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Един човек е загинал, а двама души са пострадали в резултат на снощната атака с дронове срещу пристанищната и промишлената инфраструктура на Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в "Телеграм". 

Щети са били нанесени на административни и промишлени сгради, както и на складове. На терен работят всички съответни служби, които ликвидират последиците от нападението. 

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

