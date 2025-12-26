Джо Байдън показа семейна коледна снимка, но пак го разкритикуваха

Президентът демократ Джо Байдън сподели семейна снимка, за да пожелае на последователите си весели празници, но онлайн потребителите бързо забелязаха, че той едва се вижда на снимката.

83-годишният Байдън публикува изображението в сряда вечерта, позирайки пред коледна елха заедно с голямото си семейство.

"Пожелавам ви мирна и радостна Бъдни вечер, изпълнена с любов“, беше посланието на Байдън за празнците.

Коментиращите веднага посочиха, че 46-ият главнокомандващ е до голяма степен скрит от съпругата си Джил.

Wishing you a peaceful and joyful Christmas Eve filled with love. pic.twitter.com/OB5GouvxTJ — Joe Biden (@JoeBiden) December 25, 2025

"Видях тази снимка и си помислих – Няма начин това да е истинско“, написа потребител в социалните мрежи.

"Това със сигурност е някой, който се подиграва на Джо Байдън, сякаш е фотошопиран в снимката, но не, истинска е. От официалния му акаунт е. Това е изумително", споделя друг потребител.

Любопитната групова снимка е била гледана повече от 3,1 милиона пъти към четвъртък следобед.

Байдън беше изместен на заден план на семейната групова снимка, като част от лицето му беше скрита от усмихнатата му съпруга.

"Мило от страна на дамата да застане пред главата ти, Джо“, написа още един потребител в X.

"Защо си отзад? Блокиран от Джил?", попита още един.

Други бяха още по-директни в оценките си, като се нахвърлиха върху бившата първа дама, че е скрила лицето на съпруга си.

"Това е президент на Съединените щати, бутнат на заден план и наполовина покрит от съпругата си на собствената му снимка. Това [sic] може да е почти шега, но не мисля, че е", се казва в друго съобщение в социалните мрежи.

"Класният“ ход да не се изобразява Байдън по-видно в собствения му профил също беше саркастично отбелязан от онлайн коментаторите.

"Ау. Страхотен начин да натикаш фамилния лидер на заден план, да покриеш част от лицето му и след това да го публикуваш в профила му в социалните мрежи", беше още един от коментарите в интернет.