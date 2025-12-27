Ким Чен Ун към Русия: Споделена кръв, живот и смърт в един и същи окоп

Северна Корея и Русия споделят "кръв, живот и смърт" във войната в Украйна, заяви севернокорейският лидер Ким Чен Ун в новогодишния си поздрав до руския президент Владимир Путин, предаде Франс прес.
В поздрава си, публикуван от севернокорейската новинарска агенция КЦТА, Ким заявява, че 2025 г. е била "наистина значима година" в съюза между Пхенян и Москва, заздравен от "споделена кръв, живот и смърт в един и същи окоп".
Първо южнокорейските и западните разузнавателни служби съобщиха, че Пхенян е изпратил хиляди военнослужещи, за да се бият на страната в Москва във войната срещу Украйна. През април Северна Корея потвърди, че нейни военнослужещи са разположени в подкрепа на руската военна кампания, а някои от тях са били убити във военните действия.
В началото на декември Пхенян призна, че през август е изпратил военнослужещи за разчистване на мини в Курска област, близо до границата с Украйна. Най-малко девет военнослужещи са били убити през 120-те дни, заяви Ким в реч на 12 декември при завръщането на военната част.
Новогодишният поздрав на Ким бе изпратен два дни, след като самият той получи поздравление от Путин, припомня Ройтерс.
(БТА)
