Говорителката на Белия дом съобщи, че очаква второто си дете

28-годишната Карълайн Левит е най-младата, заемала този пост

27.12.2025 | 10:47 ч. 21
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит съобщи, че през май очаква второто си дете, което ще бъде момиче, предаде Ройтерс.

Двадесет и осем годишната Левит обяви бременността си в публикация в социалната мрежа "Инстаграм", като показа корема си на фона на коледно дърво.

Сътрудничката на американския президент Доналд Тръмп е най-младата, заемала поста на говорител на Белия дом.

"Съпругът ми и аз сме развълнувани от нарастването на нашето семейство и с нетърпение очакваме синът ни да стане по-голям брат", написа тя. "Изключително съм благодарна на президента Тръмп и на нашата началничка на канцеларията Сюзи Уайлс за тяхната подкрепа и за създаването на просемейна среда в Белия дом", добави Левит.
(БТА)

Карълайн Левит бременна второ дете говорител Белият дом
