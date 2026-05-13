Медии в САЩ: Иран запазва по-голямата част от ракетния си арсенал

Иран все още разполага с по-голямата част от запасите си от мобилни пускови установки и ракети, предаде ДПА, като цитира американски медии.

В. "Ню Йорк Таймс" цитира поверителни оценки на американските разузнавателни агенции от началото на май, според които Иран все още разполага с около 70% от мобилните си пускови установки и приблизително 70% от ракетните си запаси от преди войната.

Според вестника Техеран също така е възстановил достъпа до по-голямата част от подземните си ракетни бази, както и до около 90% от подземните си съоръжения и пускови установки.

В. "Вашингтон пост" съобщи миналата седмица за оценка на американското разузнаване и цитира подобни числа. В доклада се цитира американски служител, който казва, че Иран "все още притежава около 75% от предвоенния си запас от мобилни пускови установки и около 70% от ракетите си".

Вестникът цитира също така индикации, че иранското ръководство е успяло да възстанови почти всички свои подземни съоръжения за съхранение, да поправи някои повредени ракети и дори да сглоби нови.

В. "Ню Йорк Таймс" съобщи, че някои висши американски служители "са били особено обезпокоени от доказателствата, че Иран е възстановил достъпа си до повечето от ракетните си бази по протежение на Ормузкия проток". В момента в конфликта с Иран е в сила нестабилно примирие, а преговорите за прекратяване на войната са в застой.

Вчера Тръмп отново разкритикува медийното отразяване на конфликта с Иран в своята платформа Трут соушъл.

"Когато фалшивите новини твърдят, че иранският враг се справя добре във военно отношение срещу нас, това е практически ИЗМЯНА, защото това е толкова невярно и дори абсурдно твърдение. Те подкрепят и подпомагат врага", заяви Тръмп, без да уточни конкретни статии.

Публикациите на "Ню Йорк Таймс" и "Вашингтон Пост" контрастират рязко с твърденията на американската администрация, че Иран е бил до голяма степен победен във войната, започната от Израел и САЩ в края на февруари. В същото време преките и косвените разходи на конфликта все повече се превръщат в тема на дискусии в САЩ, отбелязва ДПА.

