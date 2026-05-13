Тръмп кацна в Китай, над 300 деца развяват американското знаме СНИМКИ

Reuters 1 / 7 / 7

Президентът Тръмп кацна в Пекин, с което започна тридневно посещение, отбелязващо първото посещение на действащ американски президент в Китай от около девет години, докато двете световни суперсили се борят за икономическо господство, следвайки дипломатическия тон.

Разпънат червен килим очакваше Тръмп слезе по стълбите, ръкувайки се с местните китайски лидери, обграден от Лара и Ерик Тръмп, Илон Мъск, държавния секретар Марко Рубио и държавния секретар Пийт Хегсет.

Китайският вицепрезидент Хан Джън поздрави Тръмп на летището в Пекин. Посланикът на САЩ в Китай Дейвид Пърдю и посланикът на Китай в САЩ Сие Фън също бяха там, за да приветстват президента.

Посрещането беше на ниво

300 китайски студенти, държащи китайски и американски знамена, също бяха край самолета, аплодирайки президента, докато кацаше, заедно с голям военен оркестър и почетна охрана.

Тълпата викаше "Добре дошли, добре дошли“ на мандарин, докато Тръмп правеше класическото си свиване с юмрук в такт с музиката.

Тръмп няма да се срещне с китайския президент Си Дзинпин до четвъртък сутринта в Китай.

Пътуването, отложено поради войната между САЩ и Израел срещу Иран, включва делегация от американски титани на индустрията, решени да сключат сделки с китайски колеги.

Това е първият път, когато действащ президент на САЩ посещава Китай след първото посещение на Тръмп през 2017 г. Но това пътуване до Пекин идва на фона на глобалните опасения относно търговията, войната в Иран и изкуствения интелект.

В делегацията на президента в Air Force One бяха Илон Мъск, главният изпълнителен директор на NVIDIA Дженсън Хуанг, който беше прибран по време на спирка за презареждане с гориво в Аляска, Ерик и Лара Тръмп, държавният секретар Марко Рубио, военният секретар Пийт Хегсет, търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър, водещият на Fox News Шон Ханити и режисьорът на "Час пик“ Брет Ратнър.

Пристигането на Тръмп с проверена зала на заседанията на главните изпълнителни директори, включително Мъск, Хуанг, Тим Кук от Apple, Кели Ортберг от Boeing, Кели Ортберг от Boeing, Дейвид Соломон от Goldman Sachs, Лари Кълп от GE Aerospace и други, означава, че пълният арсенал от американска капиталистическа огнева мощ се е приземил в комунистически Китай. Ръководителите обхващат голяма част от американските индустрии, вариращи от технологии, финанси, банково дело, аерокосмическа индустрия и други.

С отслабването на глобалистките тенденции и затварянето на нациите в себе си, за да се осигурят сами във все по-самоизолираща се среда, изборът на президента да доведе група от внимателно подбрани изпълнителни директори подчертава прагматичния обрат към аутсорсинга на някои от икономическите препятствия на Америка на частни граждани, докато Тръмп се ангажира със своя "приятел“ китайски президент Си Дзинпин.

Бордът от американски бизнесмени, пристигащи в Пекин с президента, представлява десетки трилиони долари.