“Възраждане” иска отпадане на охраната на депутатите от НСО със закон

Ганев: При необходимост за сигурността на депутатите да се грижи МВР

13.05.2026 | 15:55 ч. Обновена: 13.05.2026 | 15:56 ч. 6
БГНЕС

След като представител на правителството публично постанови, че НСО ще спре да охранява Борисов и Пеевски, от “Възраждане” напомниха, че имат внесен законопроект, който е принципен и касае охраната на всеки депутат и необходимостта народните избраници да се охраняват от МВР и да нямат право на охрана от Национална служба за  охрана.
 
“Приветстваме свалянето на охраната на Борисов и сме категорични, че това е изключително закъсняло действие от страна на управляващите през последните години. Що се отнася до Пеевски, тук фактологията е, че самият той е поискал още преди доста месеци свалянето на въпросната охрана и по-скоро има питане защо още сeди тази охрана, така че може да приемем, че той сам си е оттеглил искането да бъде охраняван.”, поясни Цончо Ганев по време на брифинг, проведен в Народното събрание.
 
Зам.-председателят на “Възраждане” и на Народното събрание добави, че действията на правителството не отменят внесения от “Възраждане” законопроект.

“Това не отменя факта, че ние, от “Възраждане”, имаме внесен законопроект, който този парламент трябва да разгледа по отношение възможността никой от народните представители да не се възползва от подобни привилегии, които бяха дадени на Борисов и на Пеевски. По-точно нито един депутат да няма право да ползва охрана от НСО, за каквито и да било поводи”, добави Ганев.
 
От “Възраждане” са категорични, че, ако има нужда за сигурността на народните представители да се грижи някоя институция, то това е МВР, което може  да поеме нужната охрана, както това се случва при необходимост за всеки един български гражданин.

Цончо Ганев Възраждане законопроект народни представители охрана
