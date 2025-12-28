IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
6,2 по Рихтер удари край северните брегове на Перу

Продължават вторични трусове

28.12.2025 | 08:08 ч. Обновена: 28.12.2025 | 08:08 ч. 0
Снимка: IstockPhoto

Силно земетресение с магнитуд 6,2 по Рихтер удари северните брегове на Перу. То е регистрирано в 4:51 часа българско време на дълбочина 66 км, сочат данните на Европейския сеизмологичен център.

Епицентърът е бил на на 94 км от 750-хилядния град Трухильо и на 46 км от най-големият град в регион Анкаш - Чимботе, в който живеят над 350 000 души.

Продължават и вторичните трусове, като малко преди 8 часа българско време бе регистрирано земетресение със сила 4,2 по Рихтер.

