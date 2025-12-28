IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 61

Зеленски и Тръмп ще проведат телефонен разговор с европейските лидери

Украинският президент заяви, че вече е провел "подробен телефонен разговор" с британския премиер

28.12.2025 | 19:05 ч. 34
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Украинският президент Володимир Зеленски и неговият американски колега Доналд Тръмп ще проведат телефонен разговор с европейските лидери по време на днешната си среща във Флорида, заяви говорител на президентството в Киев, цитиран от Ройтерс.

Самият Зеленски заяви отделно, че вече е провел "подробен телефонен разговор" с британския премиер Киър Стармър.

"Обсъдихме подготовката за срещата с президента Тръмп, както и за всичките ни контакти с европейските партньори. Информирах го за ситуацията на фронта и за последиците от руските удари", написа Зеленски в социалната мрежа "Екс".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Доналд Тръмп Володимир Зеленски
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem