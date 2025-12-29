IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
13 души са загинали и 98 ранени при дерайлиране на влак в Мексико

Влакът се е движил между Мексиканския залив и Тихия океан

29.12.2025 | 06:45 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Най-малко 13 души загинаха, а близо сто други бяха ранени в неделя при дерайлиране на влак в Мексико, съобщиха мексиканските власти.

„В резултат на този инцидент 139 души са извън опасност, 98 са ранени... и за съжаление 13 души загубиха живота си“, се казва в изявление на мексиканския флот, който управлява железопътната линия. 

Локомотивът на влака е дерайлирал по време на пътуване в южния щат Оахака, съобщиха от мексиканския флот, който управлява конкретната железопътна линия.

Влакът се е движил между Мексиканския залив и Тихия океан и е превозвал както пътници, така и товари.

Очакват се допълнителни подробности за причините за инцидента и състоянието на пострадалите.

Това се случи Dnes

Мексико влак загинали катастрофа
