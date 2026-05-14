Сериалът "Тед Ласо" променил живота на Хада Уодингам

Хана Уодингам заяви, че сериалът "Тед Ласо" е променил живота ѝ. В него 51-годишната актриса влезе в ролята на Ребека Уелтън, собственик на футболния отбор Ричмънд.

Това променило кариерата ѝ по много начини.

Да получи ролята на Ребека е променило начините, по които тя е приемана и ѝ е помогнало по-добре да осигури дъщеря си Кити.

Момиченцето е на 12 г. и е от бившия ѝ партньор Джанлука Кугнето.

"Беше повратен момент по отношение на това да бъда видяна за първи път не просто като висока, по-голяма жена, но някой, който има същите слабости, несигурности, уязвимости като всеки. Но също финансовата подкрепа, която получих в този момент... да бъда способна да стоя на собстевните си два крака с моята дъщеря", коментира звездата пред британското "Women's Health".

Сериалът "Тед Ласо" се завръща с четвърти сезон през август, след като се смяташе и беше обявено, че третият сезон ще е последен.

Новите епизоди ще са фокусирани върху женския отбор на Ричмънд. И Хана се надява зрителите да са доволни от това.

