Учен, работил по "Новичок" алармира: Путин проектира нещо още по-смъртоносно

В ден, когато мирните преговори за прекратяване на войната в Украйна изглежда напредват, руски учен предупреди Запада, че Владимир Путин продължава да работи върху нови химически оръжия.

Откакто дойде на власт, руският президент инвестира голяма част от държавния бюджет във въоръжаване, отчасти благодарение на близките си отношения с Китай и Северна Корея. Военният му потенциал е неоспорим и представлява постоянна заплаха както за Европа, така и за Съединените щати. А заплахите му са постоянни. От началото на нахлуването в Украйна той неколкократно е заявявал, че няма да се поколебае да използва ядрени оръжия срещу Киев или всяка друга страна, която влезе в конфликт с Кремъл.

Но инвестициите на Путин във въоръжаване отиват отвъд ядрените оръжия: химическите оръжия. През 2018 г. руските тайни служби използваха химически агент, наречен "Новичок", срещу бившия руски шпионин Сергей Скрипал през март същата година във Великобритания, но известността на агента скочи рязко, след като руският опозиционен лидер Алексей Навални беше хоспитализиран в Берлин след отравяне.

Това оръжие е революционно, защото може да проникне в тялото на врага, независимо от съществуващите защитни мерки, безопасно е за транспортиране и съхранение, а ефектите му не изискват лечение. "Новичок" е четвъртото поколение химически оръжия, за които се твърди, че са разработени в бившия Съветски съюз между 70-те и 90-те години на миналия век.

Разработката му започва през 70-те години на миналия век и един от учените, помогнали за създаването му, предупреди, че руското правителство работи върху много по-мощни химически оръжия.

Руският учен Вил Мирзаянов, който е бил част от изследователска група в Института Госнийохт, алармира, че са проектирали нови оръжия, "по-смъртоносни" от всички свои предшественици.

90-годишният Мирзаянов, потресен от силата на "Новичок", се възползва от разпадането на Съветския съюз, за да разкрие съществуването му. Въпреки това руските власти не могат да го преследват, тъй като законите, които го позволяваха, бяха отменени след разпадането на Съветския съюз. Но въпреки това властите се опитаха да го изправят пред съда през 1994 г., но той успя да избяга и да се укрие в Съединените щати.

През 2008 г. той публикува книга, разкриваща тайните на нервнопаралитичното вещество, включително химичните формули, необходими за производството му. Осем дни по-късно бившият руски военен Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия бяха атакувани с "Новичок". Тогавашният премиер Тереза Мей заяви, че веществото е "част от група нервнопаралитични вещества, известни като "Новичок".

Мирзаянов обаче се съмнява, че Алексей Навални е бил мишена през 2020 г. Той разкри пред списание "The I":

"Използвали са нова отрова, за да убият Навални. Не "Новичок", защото не искали повече скандали, свързани с нарушаването на конвенциите за химическите оръжия."

Сега Мирзаянов е обезпокоен за работата, извършвана от руски учени, които по нареждане на Путин "продължават да разработват" нови варианти на химически оръжия, които ще бъдат още по-трудни за откриване и борба. Мирзаянов е наясно, че те разполагат с формулите и знаят как да заобиколят международните забрани за специфични химически оръжия. Поради тази причина той предупреди, че това, което подготвят, са "химически оръжия за масово унищожение срещу цивилни, срещу невинни хора".