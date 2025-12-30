IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Латвия завърши 280-километрова ограда по границата с Русия

Предвижда се защитна инфрастурктура и по полосата с Беларус

30.12.2025
Латвия завърши 280-километрова ограда по източната си граница с Русия, предаде ДПА, като се позова на съобщение от държавното управление на имотите на балтийската държава.

Видео от изграждането показва пътеки за граничните караули покрай оградата, подсилена с телена мрежа.

Министърът на вътрешните работи Рихардс Козловскис нарече оградата "значителен принос към сигурността на населението на Латвия и на нашата държава" наред с издигането на подобна ограда миналата година по границата с Беларус.

До края на 2026 година Латвия предвижда още гранична инфрастурктура, както и система за наблюдение, по границите с Русия и Беларус.

"Нашата основна цел е да изградим най-модерната гранична защита на източната граница на ЕС", заяви Козловскис, цитиран от БТА.

