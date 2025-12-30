"Политическото земетресение" в Косово възражда Курти

Категоричната победа на косовския премиер Албин Курти бележи възраждането на националистическия лидер, слага край на политическата безизходица в най-младата държава в Европа и потенциално определя нейната вътрешна и международна програма за години напред, пише Ройтерс.

След като бяха преброени почти всички гласове, партията „Ветевендосдже“ на Курти води с над 49% от гласовете в неделните избори, показват официалните резултати, което означава, че той се нуждае само от няколко много малки коалиционни партньори, за да сформира мнозинство.

Победата укрепва мандата на Курти да прокара вътрешни реформи, включително разширяване на социалните помощи и по-високи заплати за държавните служители, въпреки че той се сблъсква с големи проблеми, сред които напрежението със Сърбия и изоставащите в сравнение с балканските съседи на Косово системи на здравеопазване и образование.

Това е знак за обрат за Vetevendosje, чийто неуспех да спечели достатъчно гласове на последните избори през февруари или да сформира коалиция с по-големите опозиционни партии доведе до това, че парламентът не функционираше през по-голямата част от 2025 г. – задънена улица, която доведе до забавяне на отпускането на около 1 милиард евро международно финансиране, жизненоважно за една от най-бедните страни в Европа.

Това финансиране вече може да бъде отпуснато, когато парламентът се събере отново и ратифицира споразуменията с Европейския съюз и Световната банка. ЕС реагира на изборите, като аплодира „силната ангажираност на Косово към демократичните принципи“ и заяви, че ще отпусне повече средства за страната в началото на следващата година.

Точният резултат от поредния мандат на Курти е неясен,

но на карта са заложени отношенията на Косово с историческите му международни съюзници, включително Съединените щати, опитите му да се присъедини към Европейския съюз, които Курти подкрепя, и напрегнатите отношения с северния му съсед Сърбия.

„Това е политическо земетресение, което разби опозиционните партии, и ще усещаме последствията от този резултат през следващото десетилетие“, заяви политическият коментатор Илир Деда. „Косово реши да замени този политически плурализъм с модел на много силно правителство и слаба опозиция, подобно на другите страни в Западните Балкани.“

Изборите в неделя се проведоха по време на празничния период, когато диаспората на Косово обикновено е в страната, което може да е помогнало на Курти, който беше избран за първи път през 2021 г. Според екзит пол, проведен от Ubo Consulting, 61,7 % от хората от диаспората са гласували за партията на премиера.

Все пак други искаха да видят незабавни промени след излизането от задънената улица, особено в качеството на живот, здравеопазването и образованието.

Косово обяви независимост от Сърбия през 2008 г. с подкрепата на САЩ,

включително бомбардировките на НАТО през 1999 г. срещу сръбските сили, които се опитваха да потушат въстанието на 90% от етническото албанско мнозинство.

Въпреки международната подкрепа, страната с 1,6 милиона души се бори с бедността, нестабилността и организираната престъпност. Макар над 100 страни да признават държавността на Косово, Сърбия, Гърция, Испания, Русия и много други не го правят.

Напрежението със Сърбия ескалира насилствено през 2023 г., което накара ЕС да наложи санкции на Косово – отчасти поради политиката на Курти спрямо сръбското малцинство в северната част на Косово, включително назначаването на кметове от етнически албански произход в райони с преобладаващо сръбско население и налагането на етническите сърби да използват косовски регистрационни номера на автомобилите си.

Мерките на ЕС вероятно струват на Косово.

Макар това да нанесе удар на репутацията на Курти в страната и чужбина, той получи тласък този месец, когато ЕС обяви, че ще отмени санкциите и ще отпусне 216 милиона евро за Косово – точно в началото на предизборната кампания.

В изявление в понеделник комисарят по разширяването на ЕС Марта Кос и шефът на външната политика Кая Калас приветстваха „силната ангажираност на Косово към демократичните принципи“ и заявиха, че ЕС ще отпусне още 205 милиона евро в началото на следващата година.

Те призоваха Косово да нормализира отношенията си със Сърбия, което е ключово условие за присъединяването на двете страни към ЕС.