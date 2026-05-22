Френски следователи претърсиха Елисейския дворец по дело за корупция

Френски следователи претърсиха Елисейския дворец в рамките на разследване за предполагаемо фаворизиране и корупция, съобщи финансовата прокуратура. Обискът е извършен, след като предишен опит е бил отказан на 14 април.

Претърсването се е състояло на 21 май и е свързано с разследване за многократния избор през годините на една и съща компания за организиране на церемонии по въвеждане в Пантеона, където са погребани видни личности от френската история.

"На 21 май бяха извършени обиски в помещения на Елисейския дворец в рамките на съдебното разследване, насочено по-специално към условията за възлагане на определени обществени поръчки, свързани с организирането на церемонии по пантеонизация от Центъра за национални паметници (CMN)“, обясни PNF. Тези операции бяха предшествани от институционални обсъждания, за да се позволи тяхното провеждане", уточни прокуратурата.

Според „Le Canard Enchaîné“, който разкри случая, следователите се интересуват от избора на компанията „Shortcut Events“ за организиране на церемониите по влизане в Пантеона на видни жени и мъже в продължение на 22 години. Всяка пантеонизация е струвала на държавата „около 2 милиона евро“, твърди сатиричният седмичник.

Последният обиск в Елисейския дворец датира от 2018 г., по аферата "Бенала", по време на първия мандат на Еманюел Макрон.

Елисейският дворец засега не е коментирал.