Врана нападна и рани трима в Солун ВИДЕО

Трима души са били леко ранени, а много други са били неочаквано нападнати от врана, която се е опитвала да защити малкото си, което по неизвестна причина се е озовало на тротоара на улица "Олимпиадос" в центъра на Солун.

Нараняванията са дошли от ноктите на птицата, която, когато видяла един от минувачите да се приближава към мястото, където е било малкото ѝ, е решила да ги нападне. Едно от тези нападения е уволено на видео.

Уплашени жители на района и служители на съседен супермаркет уведомили полицията, която, както твърдят, се обявила за некомпетентна по случая и ги насочила към общината, а оттам им било казано да се обадят на организация за защита на животните.

Междувременно птицата продължила да атакува и да плаши нищо неподозиращите минувачи, които минавали покрай мястото. Жителите на околните апартаменти напуснали балконите си от страх и затворили вратите и прозорците си, съобщават от Viora.

Развръзката дошла след като един собственик на магазин сложил каска за мотоциклет, взел метла, за да се предпази от нападенията на враната, сложил малкото в картонена кутия и го транспортирал до близкия малък парк, където го оставил, за да го намери уплашената му майка.

Пострадалите също са в добро здраве, тъй като местен фармацевт е обработил драскотините и малките рани, причинени от отчаяната врана.