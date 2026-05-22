Как AI променя образованието и готови ли са младите за пазара на труда?

В деня на българската просвета и култура - 24 май от 19:30 ч. Bulgaria ON AIR ще излъчи специалния проект „Бъдещето: От образование до кариера“ – дискусия, посветена на променящия се пазар на труда, ролята на AI в образованието и уменията, които ще бъдат ключови за професионалната реализация през следващите години. Проектът ще бъде достъпен и онлайн в bgonair.bg, dnes.bg и в социалните канали на Bulgaria ON AIR.

Водещ на дискусията е журналистът и продуцент на коментарното предаване „Директно“ по Bulgaria ON AIR Калина Донкова, която ще разговаря с представители на бизнеса, образованието и технологичния сектор за това как се изграждат подготвени и адаптивни професионалисти в ерата на AI.

Сред участниците е Явор Джонев – предприемач, образователен реформатор и водещ на Bloomberg TV Bulgaria, който ще коментира защо съвременната образователна система е ключова за подготовката на кадри, отговарящи на реалните нужди на пазара на труда.

Проф. д-р Миглена Темелкова, ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи, ще постави фокус върху професиите, които осигуряват високи доходи, и върху връзката между образованието, технологиите и професионалната реализация.

Темата за практическото образование в ерата на AI ще бъде развита от Олга Нинова-Траянова, директор „Образование“ в частна гимназия СофтУни БУДИТЕЛ. Акцент в разговора ще бъдат адаптивността, критичното мислене и необходимостта младите хора да развиват умения, които остават актуални в динамична технологична среда.

В дискусията ще се включи и д-р Валентина Иванова, съосновател на Академия „Никола Тесла“, която ще коментира ролята на STEM образованието за изграждането на бъдещи иноватори и създатели на нови технологии.

Марин Демировски – предприемач и основател на Nomad Partners, ще постави акцент върху недостига на кадри в България и ролята на международната работна сила като възможно устойчиво решение за бизнеса в условията на все по-конкурентен пазар.

Темата за развитието на таланти в hospitality сектора ще бъде представена от Анна Поцкова-Кинай, управител на Grand Hotel Millennium Sofia, която ще говори за изграждането на кадри за premium hospitality среда, както и за привличането, обучението и задържането на професионалисти в един от най-динамичните сектори.

„Бъдещето: От образование до кариера“ ще постави във фокус още теми като AI в образователния модел, културата на lifelong learning, поколенческите различия на работното място, employer branding стратегиите и уменията, които ще определят професионалната среда през следващите години.

Гледайте „Бъдещето: От образование до кариера“ на 24 май от 19:30 ч. по Bulgaria ON AIR, онлайн в bgonair.bg и dnes.bg, както и в социалните канали на телевизията.

Партньори на „Бъдещето: От образование до кариера“ са: Висше училище по телекомуникации и пощи, СофтУни БУДИТЕЛ и Nomad Partners.

Медийни партньори са: Dnes.bg, Investor.bg и Rabota.bg.

