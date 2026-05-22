МОН решава съдбата на училище "Космос" от казуса "Петрохан" след анализ на прокуратурата

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев обяви, че МОН ще направи цялостен анализ на националното външно оценяване в края на четвърти клас. Целта е изпитът да не оказва излишен стрес върху учениците и семействата им и да измерва реално знания, умения и компетентности. Вълчев бе на изслушване в пленарна зала в рамките на петъчния парламентарен контрол, предаде агенция "Фокус".

В отговор на парламентарен въпрос от народния представител Петър Петров от "Възраждане", който посочи, че "начални учители, специалисти и синдикати предлагат националното външно оценяване да бъде отменено“, министърът обясни:

"Националното външно оценяване има връзка с кандидатстването в математическите гимназии, но ще направим цялостен преглед и ще вземем конкретни решения."

По думите му, в МОН са предприети стъпки за промяна на формата на изпита, така че да бъде по-работещ и по-малко стресиращ. В момента организацията е регламентирана от член 58 на Наредба номер 11, който определя подготовката на изпитните материали и тяхната връзка с учебните програми. Институтът по образованието разработва спецификации за всяка задача и гарантира, че тестът измерва различни познавателни равнища.

"В процеса по съставяне на теста участват учители, университетски преподаватели и експерти по методика на обучение по български език и литература, и по математика", поясни министърът.

Етапите включват подбор на специалисти, експертна оценка на задачите, апробиране и изготвяне на финалния тест от комисия в МОН. По отношение на малките училища, проф. Вълчев обеща комплекс от мерки срещу закриването им. В отговор на въпрос от народния представител Ангел Янчев той заяви:

"Ще полагаме всички усилия да запазим училища, които са застрашени, и това ще бъде трайна политика на МОН. Всяко училище ще бъде запазено, ако може да предлага качествено образование."

Министърът обясни, че проблемите се дължат на решения на местните общности и демографската криза, но подчерта:

"Ние трябва да дадем качествено образование и шанс на всяко българско дете, което има желание да се развива и полага необходимите усилия."

Комплексните мерки ще включват срещи с общините, подкрепа за икономическа заетост в регионите и допълнителни механизми за осигуряване на качествено образование.

Казузът "Петрохан" и училище "Космос"

Министърът съобщи, че материалите от проверката в частното училище "Космос", в което е учило починалото дете от случая "Петрохан", са изпратени до прокуратурата и се очаква да се види какво ще е решението ѝ. Това е направено от екипа на служебния министър на образованието и науката проф. Сергей Игнатов.

"Няма да допуснем частното образование да не спазва правилата за обучение в българската образователна система и да се прикриват нарушения, от което да страдат децата", каза министър Георги Вълчев.