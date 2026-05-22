Апелативният съд отмени прекратяването на разследването на замърсяването на Варненското езеро

Варненският апелативен съд потвърди определение на Окръжния съд в града, с което е било отменено постановлението на Окръжната прокуратура за прекратяване на наказателно производство срещу бившия кмет Иван Портних, съобщиха от пресслужбата на съда.

Съдебният акт на първата инстанция бе атакуван и от обвиняемия, и от прокуратурата. И двете страни искат да се потвърди постановлението за прекратяване.

Делото за втори път e пред въззивния съд. Преди година друг състав отмени постановлението за прекратяване.

Предмет на разследването е замърсяването на Варненското езеро вследствие на прекъсване на тръбопровод за отпадни води и произтеклите от това материални щети. Срещу обвиняемия са повдигнати две обвинения. Първото е, че като длъжностно лице не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването или запазването на повереното му имущество и от това е последвала повреда в особено големи размери. Второто е, че е допуснал да се замърсят вътрешни морски води, което ги е направило негодни за използване.

Въззивният съд, след като се запозна с доводите в протеста и жалбата, определенията на първата инстанция, прекратителното постановление на прокуратурата и доказателствата, намери протеста и жалбата за неоснователни. Дадените от съда указания са задължителни за прокурора, а в случая те не са изпълнени, уточняват от пресслужбата на съда. Било е указано да се съберат редица доказателства. Част от тях имат отношение към правната квалификация на едно от деянията. Неизпълнението на тези задължителни указания е основание за отмяна на постановлението и връщането на материалите на прокурора, посочва в определението си Апелативният съд.

Делото се връща на наблюдаващия прокурор за изпълнение на указанията, а съдебният акт е окончателен.

В края на ноември 2024 година съдът отмени за първи път постановлението на Окръжната прокуратура, с което е било прекратено наказателното производство срещу бившия кмет Иван Портних за авариралата тръба под Варненското езеро. През 2024 година съдът на два пъти – през февруари и през юни, връщаше делото в прокуратурата за отстраняване на допуснати нарушения.