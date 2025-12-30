Киев отчита успех: Тръмп продължава да говори

Новият кръг от мирни преговори между президента на Украйна Володимир Зеленски и президента Тръмп в неделя изглежда не е довел до нищо повече от обещание за нова среща следващия месец и напомняне колко далеч е все още мирното споразумение. Но за Зеленски дори и патовата ситуация в преговорите се счита за успех.

След неуспехите в подкрепата на САЩ за Украйна през тази година, един от основните приоритети на Зеленски при срещата с Тръмп беше да предотврати провала на преговорите. След срещата в неделя Тръмп даде знак, че ще продължи да участва в преговорите – което е победа за Украйна, имайки предвид многократните му заплахи да се оттегли. Тръмп също така се отказа от поставянето на нов краен срок за постигане на мирно споразумение, след като по-рано беше обявил Деня на благодарността и Коледа за целви дати, пише NYT.

Най-важното за Украйна е, че Тръмп не се присъедини към максималистичните искания на Русия за прекратяване на военните действия, което е промяна в сравнение с по-ранния етап от мандата му, когато често изглеждаше, че застава на страната на Кремъл. Промяната беше забележителна и защото Тръмп разговаря с руския президент Владимир Путин точно преди срещата си със Зеленски, което е тип последната минута руска намеса, която и преди е проваляла надеждите на Украйна.

Този резултат може да даде надежда на Зеленски, че Киев и Вашингтон са се сближили в мирните преговори. Няколко европейски лидери също се включиха в неделните преговори по телефона, а Зеленски заяви, че САЩ може да бъде домакин на нов кръг преговори следващия месец, в който те да бъдат включени.

Все пак Зеленски призна в понеделник, че между тях има някои различия, като отбеляза, че макар Тръмп да е съгласен да помогне за сигурността на Украйна, той предлага такива гаранции само за 15 години, а не за няколко десетилетия, както искат Зеленски и украинците.

В основата на предизвикателството пред Зеленски са ключови спорни въпроси, главно съдбата на територията, контролирана от Украйна в източната част на Донецка област. Русия иска Украйна да отстъпи територията, нещо, за което Тръмп е насърчил Киев, но проучванията на общественото мнение показват, че мнозинството от украинците се противопоставят на териториални отстъпки.

След срещата в неделя Зеленски изрази надежда.

„Имахме наистина чудесна дискусия по всички теми и оценяваме напредъка, постигнат от американския и украинския екип през последните седмици“, каза Зеленски. Все пак той призна, че няколко предложения остават нерешени в проекта за мирно споразумение, включително Донецк и контролът над атомната електроцентрала, окупирана от Русия.

Когато Зеленски пристигна във Флорида, някои украинци се притесняваха, че той може да влезе в поредната среща, на която Тръмп ще го притиска да сключи бързо мирно споразумение по условията на Москва. Притеснението нарасна, когато Белият дом неочаквано обяви, че Тръмп е разговарял с Путин.

През октомври Тръмп проведе подобен неочакван разговор с Путин малко преди срещата си със Зеленски,

за да обсъдят доставката на мощни американски крилати ракети за Киев. По време на този разговор Путин изглежда е отклонил Тръмп от идеята да продаде ракетите. Тръмп по-късно каза на Зеленски, че Украйна няма да получи оръжията по време на среща, описана като напрегната от европейски официални лица.

Въпреки това, Тръмп се въздържа в неделя да повтори исканията на Кремъл и не оказа публичен натиск върху Украйна да отстъпи територия и да сключи бързо споразумение.

В Москва Путин нареди на генералите си да продължат настъплението си, за да превземат град Запорожие, в явен опит да увеличи натиска върху г-н Зеленски. Запорожие, регионална столица с около 700 000 жители, е относително далеч от най-активните бойни действия в източна Украйна, но руските войски наскоро постигнаха напредък в посока към него.

Путин издаде заповедта по време на среща в понеделник с висши командири, които докладваха за ситуацията на фронта. Това беше третият път за две седмици, в който Путин обсъждаше публично състоянието на боевете в Украйна с висшите си военни, подчертавайки усилията на Кремъл да покаже сила и да демонстрира на Вашингтон, че има предимство на бойното поле.

В неделя Зеленски заяви, че мирният план е завършен „на 90%“, същият напредък, за който докладва преди да отлети за Флорида. Той добави, че Украйна и нейните американски и европейски съюзници са много близо до споразумение относно гаранциите за сигурност, които Киев търси, за да предотврати по-нататъшна руска агресия.

В настоящия проект на мирния план се посочва, че САЩ, НАТО и Европа ще предоставят на Украйна така наречените гаранции по член 5 – позоваване на клаузата за взаимна отбрана на НАТО, която изисква членовете на военния алианс да си оказват помощ в случай на нападение.

Зеленски заяви, че Тръмп е съгласен да предостави на Украйна гаранции само за 15 години.

По териториалния въпрос Украйна предложи като компромис създаването на демилитаризирана зона, от която да се оттеглят както украинските, така и руските войски. Зеленски заяви, че украинците трябва да гласуват по предложението чрез референдум, проведен преди финализирането на мирното споразумение – стъпка, която първо ще изисква прекратяване на огъня.

Русия отхвърли идеята за прекратяване на огъня и не показа никакви признаци, че е готова да приеме нещо по-малко от отстъпването на Донецката област от Украйна, включително районите, които Украйна все още контролира.

Попитан за напредъка в решаването на териториалния въпрос, Тръмп заяви в неделя: „Не бих казал „съгласен“, но се приближаваме към споразумение по този въпрос“.

Може би най-обещаващото развитие за Украйна беше явната готовност на Тръмп да проведе поредния кръг от преговори следващия месец в Съединените щати, потенциално с участието на европейски лидери.