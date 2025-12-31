Група тийнейджъри застреляха 13-годишна в Северна Каролина

Близки и приятели скърбят за загубата на 13-годишно момиче от Северна Каролина, застреляно фатално дни преди Коледа. Полицията обяви ареста на трима тийнейджъри.Момичето, на име Джалийя Тюн, е било простреляно и убито около 16:30 ч. в неделя, 21 декември, в Голдсбъро, съобщават местните власти, цитирани от ABC 11, WGHP, People и Spectrum News.

Сестрата на Джалийя разказва пред ABC 11, че двете са се прибирали пеша, когато група непознати момчета внезапно открили огън, стреляйки от засада зад храст.

"Държах я в последните ѝ мигове. Тя изобщо не заслужаваше това. Хората могат да бъдат ужасно жестоки. А сега трябва да продължа да живея без сестра си", казва Дж’Шийя Тюн.

Полицията съобщава, че момичето е починало на място. Трима заподозрени тийнейджъри - две 16-годишни момчета и едно 15-годишно - вече са арестувани и обвинени в умишлено убийство от първа степен и престъпно сдружаване.

Имената на заподозрените не се оповестяват заради възрастта им. По информация на WGHP те са задържани в Центъра за задържане на непълнолетни в Пит, в град Грийнвил.

В кампания в GoFundMe близките описват Джалийя като "боец още от самото начало", след като е родена преждевременно с тегло едва около 900 грама.

"Тя се прибра у дома от болницата на Бъдни вечер - истинско чудо за семейството си - и през целия си живот показваше изключителна сила и устойчивост. Джалийя беше известна със заразителния си смях и способността си да носи радост на всички около себе си, независимо от предизвикателствата, пред които се изправяше", се казва в описанието.

Към 25 декември кампанията в GoFundMe беше събрала близо 12 000 долара за покриване на разходите по възпоменателните церемонии.