Алек Болдуин е обмислял самоубийство

Алек Болдуин разкри, че е преживял сериозни здравословни проблеми в годините след инцидента на снимачната площадка на "Ръжда" ("Rust") през 2021 г., при който загина операторката Халина Хътчинс.

67-годишният актьор гостува в последния епизод на подкаста "Доупи: За тъмната комедия на наркотичната зависимост" ("Dopey: On the Dark Comedy of Drug Addiction") с водещ Дейв Манхайм, където говори открито за депресията и други здравословни състояния, които е преживял, след като прокуратурата в Ню Мексико за втори път повдигна срещу него обвинения за непредумишлено убийство през януари 2024 година.

"Хората, за които най-много се тревожех, хората, за които изпитвах най-дълбока болка, бяха съпругата ми и децата ми", каза Болдуин в подкаста.

Болдуин има осем деца под 13-годишна възраст със съпругата си Хилария Болдуин, както и дъщеря на 30 години, от бившата си съпруга Ким Бейсинджър.

"Децата ми ме виждаха да седя в ъгъла, без дори да мога да помръдна. Имаше период, в който спях по една дрямка всеки ден в продължение на година - точно след като обявиха, че ще повдигнат обвиненията отново. Не искам да се вторачвам в това, просто искам да кажа, че това беше изключително болезнено за съпругата ми и семейството ми, за сестрите и братята ми и така нататък, за колегите ми. И мога да ви кажа, че това разкъса всяка моя нервна клетка - духовно, финансово, професионално, кариерата ми, съпругата ми, децата ми, приятелите ми, здравето ми", добави Болдуин.

"Имам предвид, какво причини това на здравето ми. Ако ви разкажа какви здравословни състояния имам от 21 октомври 2021 г. насам - това ми отне 10 години от живота. Отне ми поне 10 години от живота", продължи той

Обвиненията за непредумишлено убийство от 2024 г. срещу Болдуин бяха окончателно прекратени по време на процеса му през юли 2024 г., след като съдия постанови, че прокурорите са задържали доказателства, които биха помогнали да се изясни как бойни патрони са попаднали на снимачната площадка.

В подкаста "Доупи" Болдуин призна още, че в месеците след повторното повдигане на обвиненията е имал мисли за самоубийство. Първоначално срещу него бяха повдигнати обвинения за непредумишлено убийство през януари 2023 г., но те бяха оттеглени три месеца по-късно.

"На мен това някак ми се струва отблъскващо, защото да говориш за самоубийство и действително да се самоубиеш са две дълбоко различни неща. Мисля, че много хора - безброй хора - мислят за това да сложат край на живота си, а после много малко от тях го правят", каза той. "И при мен си спомням, че лежах в леглото и си казвах: „О, Боже, не мога да се събудя още един ден и всичко да е същото. Всеки ден е един и същ. И не мога да го понеса.“ Но по някакъв начин намерих вярата в Бог, за да, знаете, да не се самоубия утре. Нека изчакаме още един ден", добави Болдуин.