НАСА изпраща дронове, роботи и роувъри на Луната

НАСА вече поръчва роботизирани спускаеми апарати, роувъри и дронове за бъдещата мащабна лунна база, съобщи АП. Това се случва по-малко от два месеца след облитането на Луната от мисията „Артемида II“ (Artemis II). Космическата агенция очерта първата фаза от плановете за изграждането на лунната база, възлагайки договори за стотици милиони долари на четири американски компании.

Компанията „Блу ориджин“ (Blue Origin) на Джеф Безос ще осигури два спускаеми модула, които да доставят лунни бъгита в район близо до южния полюс на спътника на Земята. Тези високопроходими машини ще бъдат конструирани от „Астролаб“ (Astrolab) и „Лунар аутпоуст“ (Lunar Outpost). Същевременно „Файърфлай аероспейс“ (Firefly Aerospace), която кацна успешно на Луната миналата година, ще достави там първите дронове.

Според плановете на НАСА това оборудване трябва да пристигне, преди първите астронавти от програмата „Артемида“ да кацнат на Луната, което се очаква най-рано през 2028 г. По време на мисията „Артемида II“ през април четиричленен екипаж облетя спътника на Земята, навлизайки по-дълбоко в открития космос, отколкото корабите „Аполо“ в края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век.

За мисията „Артемида III“ през следващата година нов екип ще тренира в околоземна орбита скачване на капсулата „Орион“ (Orion) на НАСА със спускаемите апарати, разработвани от „Блу ориджин“ и „СпейсЕкс“ (SpaceX) на Илон Мъск.

НАСА планира мисията „Артемида III“ за средата на 2027 г., като кацането на двама астронавти ще последва скоро след това – още през 2028 г. Втората фаза, обхващаща периода от 2029 г. до началото на следващото десетилетие, ще постави началото на изграждането на постоянна инфраструктура, включително на електрическа мрежа. Очаква се съоръжението да бъде готово да поддържа хора за по-дълги периоди в специализирани обитаеми модули едва през 30-те години на века, по време на третата фаза. „Тогава ще можем да кажем: „Хей, ние сме тук за постоянно и няма да се откажем“, каза ръководителят на програмата на НАСА за лунна база Карлос Гарсия-Галан.

Той си представя лунната база, простираща се на стотици квадратни километри, чийто периметър ще бъде маркиран от дронове, наречени „МунФол“ (MoonFall), и разположени по ъглите.

Ръководителят на космическата агенция на САЩ Джаред Айзъкман заяви, че тези дронове, които маркират територията, имат за цел да покажат уважение към космическите апарати и оборудване на други страни, които биха могли да се намират наблизо. Той допълни, че очаква същия подход по въпроса и от останалите държави. „Целта на бъдещата база е да стимулира развитието на местна икономика, докато се провеждат научни изследвания и се полагат основите за експедиция до Марс“, подчерта Айзъкман. „За тези, които чакат търпеливо – великото завръщане е съвсем близо и ние няма да намалим темпото“, категоричен бе той. „Ние всъщност тепърва започваме“, добави ръководителят на НАСА.

(БТА)