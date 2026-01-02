Болсонаро е изписан от болница след операция и върнат в затвора

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро беше изписан от болница снощи, след като премина медицинска процедура за лечение на херния, предаде Ройтерс.

Седемдесетгодишният десен лидер е върнат обратно в затвора, където ще продължи да излежава 27-годишната си присъда за заговор за преврат след загубата на президентските избори през 2022 г.

По-рано вчера съдията във Върховния съд на Бразилия Алишандри де Мораис отхвърли искането на защитата на Болсонаро той да излежава присъдата си в условията на „хуманитарен домашен арест“.

Болсонаро беше приет в болница миналата седмица за хирургическа операция, след като Мораис даде разрешение на искането на адвокатите на бившия президент.

Той беше осъден през септември за заговор за преврат след загубата си на президентските избори от Луиз Инасио Лула да Силва през 2022 г.

В началото на август бившият бразилски президент бе поставен под домашен арест, но след това бе прехвърлен в предварителен арест поради "висока опасност" да избяга.

През ноември Болсонаро наруши целостта на електронната си гривната за наблюдение, закачена на глезена му, по време на домашния арест поради нервен срив и халюцинации, причинени от промяна в лекарствата му.

Съдията от Върховния съд Алешандри ди Мораеш разпореди превантивното затваряне на 70-годишния политик, тъй като се смята за човек с риск от бягство.