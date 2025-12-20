Болсонаро напуска предварителния арест заради операция

Съдията от Върховния съд на Бразилия Алешандри де Мораис разреши на бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро да напусне предварителния арест на Федералната полицейска служба в столицата Бразилия, където излежава 27-годишната си присъда за опит за държавен преврат, за да се подложи на хирургична процедура, предаде Ройтерс, позовавайки се на местната телевизия "ГлобоНюз" (GloboNews).

Решението на върховният съдия е в отговор на искането на адвокатите на Болсонаро от миналата седмица, когато те също така поискаха от съда той да изтърпи присъдата си под "хуманитарен домашен арест". Болсонаро беше осъден през септември за заговор за преврат след загубата си на президентските избори от Луиз Инасио Лула да Силва през 2022 г.

В началото на август бившият бразилски президент бе поставен под домашен арест, но в събота бе прехвърлен в предварителен арест поради "висока опасност" да избяга, пише БТА.

През ноември Болсонаро наруши целостта на електронната си гривната за наблюдение, закачена на глезена му, по време на домашния арест поради нервен срив и халюцинации, причинени от промяна в лекарствата му.

Съдията от Върховния съд Алешандри ди Мораеш разпореди превантивното затваряне на 70-годишния политик, тъй като се смята за човек с риск от бягство.