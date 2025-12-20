IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Болсонаро напуска предварителния арест заради операция

Защитата на бившия президент на Бразилия искат той да остане под "домашен арест"

20.12.2025 | 08:00 ч. Обновена: 20.12.2025 | 08:02 ч. 0
Снимка:БГНЕС/EPA

Съдията от Върховния съд на Бразилия Алешандри де Мораис разреши на бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро да напусне предварителния арест на Федералната полицейска служба в столицата Бразилия, където излежава 27-годишната си присъда за опит за държавен преврат, за да се подложи на хирургична процедура, предаде Ройтерс, позовавайки се на местната телевизия "ГлобоНюз" (GloboNews). 

Решението на върховният съдия е в отговор на искането на адвокатите на Болсонаро от миналата седмица, когато те също така поискаха от съда той да изтърпи присъдата си под "хуманитарен домашен арест". Болсонаро беше осъден през септември за заговор за преврат след загубата си на президентските избори от Луиз Инасио Лула да Силва през 2022 г. 

В началото на август бившият бразилски президент бе поставен под домашен арест, но в събота бе прехвърлен в предварителен арест поради "висока опасност" да избяга, пише БТА. 

През ноември Болсонаро  наруши целостта на електронната си гривната за наблюдение, закачена на глезена му, по време на домашния арест поради нервен срив и халюцинации, причинени от промяна в лекарствата му.
Съдията от Върховния съд  Алешандри ди Мораеш разпореди превантивното затваряне на 70-годишния политик, тъй като се смята за човек с риск от бягство.

Болсонаро арест хирургическа операция
