IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 30

Фоейрверки взривиха бар в Кран Монтана, близо 40 загинаха ВИДЕО

Има много с тежки наранявания

01.01.2026 | 12:13 ч. 6
Снимка X

Снимка X

Поне 40 са загиналите след експлозия в бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана. Ранените са десетки след взрива в новогодишната нощ, съобщава "Дейли Мейл". 

Взривът е станал в 1:30 ч. местно време в бар Constellation, който е популярен сред туристите. 

На кадри в социалните мрежи се вижда сградата, обгърната в пламъци. 

По неофициална информация взривът е причинен от фойерверки, но полицията още не е потвърдила това. 

Повече от 100 души са били в бара по това време, съобщи швейцарското радио Rhone FM. 

Свидетел разказва за "безброй" пристигнали линейки на мястото на взрива, както и хеликоптери. 

Доктор от спешната помощ по въздух твърди, че болниците са препълнени от пострадали с изгаряния. 

Кран Монтана е луксозен ски курорт, намиращ се в сърцето на швейцарските Алпи. Намира се на около 2 часа от столицата Берн и е популярна дестинация най-вече сред британските туристи. 

Барът е с капацитет 300 души. 

Кадри в швейцарски медии, показват сграда в пламъци и хора, които крещят и тичат в тъмното. Швейцарските медии предполагат, че пожарът може да е възникнал, когато са били използвани пиротехнически средства по време на концерт, но полицията заяви, че причината е неизвестна. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

кран монтана взрив фоейрверки 10 убити ранени
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem