Фоейрверки взривиха бар в Кран Монтана, близо 40 загинаха ВИДЕО

Поне 40 са загиналите след експлозия в бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана. Ранените са десетки след взрива в новогодишната нощ, съобщава "Дейли Мейл".

Взривът е станал в 1:30 ч. местно време в бар Constellation, който е популярен сред туристите.

На кадри в социалните мрежи се вижда сградата, обгърната в пламъци.

По неофициална информация взривът е причинен от фойерверки, но полицията още не е потвърдила това.

Повече от 100 души са били в бара по това време, съобщи швейцарското радио Rhone FM.

Свидетел разказва за "безброй" пристигнали линейки на мястото на взрива, както и хеликоптери.

Доктор от спешната помощ по въздух твърди, че болниците са препълнени от пострадали с изгаряния.

Кран Монтана е луксозен ски курорт, намиращ се в сърцето на швейцарските Алпи. Намира се на около 2 часа от столицата Берн и е популярна дестинация най-вече сред британските туристи.

Барът е с капацитет 300 души.

Кадри в швейцарски медии, показват сграда в пламъци и хора, които крещят и тичат в тъмното. Швейцарските медии предполагат, че пожарът може да е възникнал, когато са били използвани пиротехнически средства по време на концерт, но полицията заяви, че причината е неизвестна.