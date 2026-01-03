IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 54

Русия призова за спешно изясняване за съдбата на Мадуро

Руското външно министерство е обезпокоено от ситуацията около президента и първата дама

03.01.2026 | 16:00 ч. 44
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

В събота Русия поиска „незабавно“ изясняване на обстоятелствата около отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро от САЩ по време на атака, поръчана от президента Доналд Тръмп. 

„Изключително сме обезпокоени от съобщенията, че венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му са били насилствено изведени от страната в резултат на днешната американска агресия. Призоваваме за незабавно изясняване на ситуацията“, се казва в изявление на руското външно министерство, цитирано от БГНЕС.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Русия Мадуро САЩ
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem