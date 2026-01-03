Русия призова за спешно изясняване за съдбата на Мадуро

В събота Русия поиска „незабавно“ изясняване на обстоятелствата около отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро от САЩ по време на атака, поръчана от президента Доналд Тръмп.

„Изключително сме обезпокоени от съобщенията, че венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му са били насилствено изведени от страната в резултат на днешната американска агресия. Призоваваме за незабавно изясняване на ситуацията“, се казва в изявление на руското външно министерство, цитирано от БГНЕС.