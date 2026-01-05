Забраниха тв реклами на нездравословни храни на Острова

Във Великобритания влезе в сила забрана за реклами на нездравословна храна по телевизията преди 21:00 часа и пълна забрана онлайн. Това става в рамките на усилията на правителството да се справи с кризата със затлъстяването при децата, предаде кореспондентът на БНР.

Съгласно правилата, които ще бъдат прилагани от Органа за рекламни стандарти, 13 категории продукти вече не могат да се рекламират по телевизията преди определения препоръчителен късен вечерен час или по всяко време онлайн.

Забранените продукти са с високо съдържание на мазнини, захар и сол.

Ана Тейлър, изпълнителен директор на кампанията на Food Foundation, заяви пред британските медии, че "днес се поставя важен крайъгълен камък в световен мащаб по пътя за защита на децата от излагане на атаката на рекламата на нездравословна храна, която в момента е толкова вредна за здравето им".

Въпреки че правилата влизат в сила официално днес, рекламната индустрия в Обединеното кралство вече доброволно ги спазва от октомври, за да гарантира, че рекламите са правилно премахнати от продукти, които нарушават сложните правителствени разпоредби. Това доведе до първите по рода си коледни телевизионни рекламни кампании с ниско съдържание на мазнини, захар и сол, тъй като продукти като пудинги и сладки лакомства бяха заменени с плодове и зеленчуци.