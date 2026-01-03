Зеленски избра Кирило Буданов за заместник на Андрий Ермак

Украинският президент Володимир Зеленски в петък избра началника на военното разузнаване Кирило Буданов за свой главен помощник, замествайки Андрий Ермак, който беше уволнен на фона на корупционен скандал, съобщи „Политико“.

„Имах среща с Кирило Буданов и му предложих поста на ръководител на офиса на президента на Украйна“, каза Зеленски в публикация в X. Зеленски добави, че Украйна трябва да се съсредоточи повече върху сигурността и отбраната. „Кирило има специализиран опит в тези области и достатъчно сила, за да постигне резултати“, добави президентът.

Буданов, лаконичен 39-годишен бивш войник от специалните части, сражавал се в Крим и Донбас, заяви, че е приел предложението. „Ще продължим да правим това, което трябва да се направи – да удряме врага, да защитаваме Украйна и да работим неуморно за справедлив мир“, написа той.

От 2020 г. Буданов ръководи Главното управление на разузнаването на Министерството на отбраната, известно като ГУР. Той участва в преговори за обмен на затворници между Украйна и Русия и е придобил широка популярност в Украйна, като му се приписват операции в Русия. Многократно обект на нападения (заедно със съпругата си), той се радва на по-високо одобрение от Зеленски по отношение на общественото доверие в анкетите.

Като ръководител на президентския кабинет, Ермак беше вторият най-влиятелен човек в Украйна и водещ преговарящ за мир в страната.

Той беше уволнен през ноември на фона на скандал с корупция, по време на който беше обискирана къщата му. Скандалът се фокусира върху разследване от украинските антикорупционни агенции, което разкри, че виден бивш бизнес партньор на Зеленски е бил замесен в заговор за откраднаване на около 100 милиона долара от енергийния сектор на Украйна. Капанът, в който попадна Ермак на фона на такъв нашумял скандал бе обвинението на неговите противници, че е играл водеща роля в опита да се лиши от независимост украинското бюро за борба с корупцията (НАБУ) точно, когато то разследваше случая с корупция в енергийния сектор.

Володимир Зеленски предложи на Кирило Буданов поста началник на кабинета си, за да го елиминира като потенциален съперник на президентските избори, коментира „Ню Йорк таймс“. Според вестника, Буданов се разглежда като потенциален съперник на Зеленски, тъй като САЩ и Русия подкрепят провеждането на избори в Украйна. Според анализатори, цитирани от вестника, включването му в президентската администрация може да затрудни всеки опит за кандидатиране за президент. За шеф на ГУР е назначен Олег Ивашченко, който преди това ръководеше Службата за външно разузнаване, пише БГНЕС.