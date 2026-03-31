Рубио: САЩ ще преоцени връзките си с НАТО след края на войната с Иран

Държавният секретар Марко Рубио заяви, че САЩ може да се наложи да преоценят отношенията си с НАТО след края на войната в Иран, наричайки предполагаемата липса на подкрепа от страна на военния алианс по време на конфликта в Близкия изток "много разочароваща“.

Рубио нападна членовете на НАТО заради отказания достъп до военни бази, след предишни критики от президента на САЩ Доналд Тръмп, че партньорите в блока за сигурност са "страхливци“ и че алиансът е "хартиен тигър“.

"Президентът и нашата страна ще трябва да преразгледат всичко това, след като тази операция приключи“, каза Рубио в интервю за Al Jazeera.

"Ако НАТО е само за това ние да защитаваме Европа, ако бъдат нападнати, но те ни отказват правото да се базираме, когато имаме нужда от него, това не е много добро споразумение. Трудно е да се поддържа ангажираност с него", на мнение е Рубио.

Членовете на НАТО до голяма степен отхвърлиха исканията на Тръмп да помогнат за повторното отваряне на жизненоважния Ормузки проток, който Иран на практика затвори със заплахи за отмъщение след атака от САЩ и Израел. Критичният проход за енергийни доставки е на практика затворен от края на февруари, което доведе до рязко покачване на цените на петрола и газа.

"Когато тази операция приключи, тя ще бъде отворена и ще бъде отворена по един или друг начин“, каза Рубио и добави: "Ще бъде отворена, защото Иран се съгласява да спазва международното право и да не блокира търговския воден път, или коалиция от държави от цял ​​свят – и региона – с участието на Съединените щати, ще се погрижи той да бъде отворен“, добави американският държавен секретар.

Основен фокус на гнева на САЩ е Испания, която затвори въздушното си пространство за американски полети, участващи в операции в Иран, разширявайки по-ранните си усилия за дистанциране от конфликта, като блокира използването на американски бази в Испания.

В изявление пред El Pais, висш служител, пожелал анонимност, лаконично подчерта, че въоръжените сили на САЩ постигат или надхвърлят всички свои цели в рамките на операция “Епична ярост“ и не се нуждаят нито от Испания, нито от някой друг”.

Високопоставеният служител отказа да уточни дали Съединените щати обмислят някакви ответни мерки. В миналото президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Испания с търговско ембарго, след като правителството на Педро Санчес отказа да позволи използването на испански военни бази за американско-израелски атаки срещу Иран.