Столична община започва преобразяване на софийските подлези

Кметът на София Васил Терзиев съобщи, че Столичната община стартира художественото преобразяване на подлеза при ул. “Александър Жендов“ като част от проекта eARTh.

“Усещането за един град се ражда в малките пространства, които ни свързват всеки ден. Подлезите не са просто инфраструктура. Те са връзки – между места, но и между хора. Нашата задача е да направим така, че всеки, който се среща със София, да го усеща от първия момент“, сподели кметът по повод старта на проекта.

Проектът предвижда цялостна трансформация на два ключови подлеза на бул. “Цариградско шосе“.

Терзиев е категоричен, че целта на проекта е подлезите да се превърнат в галерии на открито.

Художествената намеса е финалният етап от последователната политика за обновяване на градската среда. Преди художниците да започнат работа и в двата подлеза бяха извършени редица ремонтни дейности.

Преобразяването на тези обекти е част от мащабна политика, започнала през 2024 г., в рамките на която бяха почистени и обновени десетки столични подлези, включително тези при “Орлов мост“, гара “Подуяне“, бул. “Владимир Вазов“, Южния парк, подлезът при метростанция “Западен парк” и други.

“Промяната започна. Нека я завършим заедно, като пазим и обичаме общите пространства”, написа Терзиев във Фейсбук.