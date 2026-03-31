IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 151

Столична община започва преобразяване на софийските подлези

Те са връзка между местата и хората, казва кметът Васил Терзиев

31.03.2026 | 22:07 ч. 7
БГНЕС

Кметът на София Васил Терзиев съобщи, че Столичната община стартира художественото преобразяване на подлеза при ул. “Александър Жендов“ като част от проекта eARTh.

“Усещането за един град се ражда в малките пространства, които ни свързват всеки ден. Подлезите не са просто инфраструктура. Те са връзки – между места, но и между хора. Нашата задача е да направим така, че всеки, който се среща със София, да го усеща от първия момент“, сподели кметът по повод старта на проекта.

Проектът предвижда цялостна трансформация на два ключови подлеза на бул. “Цариградско шосе“. 

Терзиев е категоричен, че целта на проекта е подлезите да се превърнат в галерии на открито.

Художествената намеса е финалният етап от последователната политика за обновяване на градската среда. Преди художниците да започнат работа и в двата подлеза бяха извършени редица ремонтни дейности. 

Преобразяването на тези обекти е част от мащабна политика, започнала през 2024 г., в рамките на която бяха почистени и обновени десетки столични подлези, включително тези при “Орлов мост“, гара “Подуяне“, бул. “Владимир Вазов“, Южния парк, подлезът при метростанция “Западен парк” и други.

“Промяната започна. Нека я завършим заедно, като пазим и обичаме общите пространства”, написа Терзиев във Фейсбук.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Васил Терзиев София СО подлези обновяване eARTh
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem