Тръмп призна: Танците на Мадуро го вкарали в затвора ВИДЕО

Доналд Тръмп обвини Николас Мадуро в опит да открадне известните му танцови движения, след като Белият дом обяви, че сваленият диктатор се подиграва на САЩ.

Тръмп има характерна танцова стъпка, която често изпълнява по време на предизборни митинги.

През последните седмици, когато САЩ засилиха натиска върху режима във Венецуела, Мадуро се появяваше по държавната телевизия, танцувайки по подобен начин. Той също така изпя песента "Imagine" на Джон Ленън пред свои поддръжници.

Според New York Times, небрежните прояви бяха възприети от вътрешни източници в Белия дом като подигравка на Мадуро към Тръмп. Два анонимни източника заявиха, че това е помогнало да се убедят членовете на екипа на Тръмп, че Мадуро смята, че САЩ блъфират с военното си присъствие. Малко след това САЩ изпълниха заплахата си за удари.

Свързани статии Танците на Мадуро накарали Тръмп да го атакува ВИДЕО

Снощи Тръмп потвърди, че движенията на Мадуро не са останали незабелязани

"Той се качва на сцената и се опитва да имитира малко танца ми, но е жесток човек", заяви Тръмп на годишната среща на републиканците от Камарата на представителите в наскоро преименувания Тръмп-Кенеди център във Вашингтон. "Той е убил милиони хора. Той ги е измъчвал - в центъра на Каракас имат изтезателна камера, която затварят."

⚡️🇺🇸JUST IN: U.S President Trump on Maduro: He's a violent guy. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit. [So the reports of the U.S bombing Venezuela because Trump was angry of Maduro dancing might be true?] pic.twitter.com/jGr9lna5SY — Suppressed News. (@SuppressedNws1) January 6, 2026

63-годишният Мадуро беше отвлечен от американските специални сили от резиденцията си в Каракас в събота. Той беше обвинен в трафик на наркотици и се яви за първи път в съда в Ню Йорк в понеделник.

Тръмп междувременно призна, че първата дама Мелания не харесва, когато той танцува на публични места, защото смята, че това "не е президентско".

В продължителна сценка по време на речта си в Кенеди Център Тръмп започна да имитира транссексуална щангистка, като сложи ръцете си на раменете си, преди да каже:

"Жена ми мрази, когато правя това. Тя е много елегантна, нали? Казва, че "това е толкова непрезидентско", каза той, предизвиквайки смях сред публиката. "Мрази, когато танцувам, казва "скъпи, това не е президентско. Всъщност тя ме попита: "Можеш ли да си представиш ФДР да танцува?", добави Тръмп, имайки предвид бившия президент на САЩ Франклин Д. Рузвелт. President Donald Trump reveals Melania thinks his signature rally dance and impressions are "unpresidential" His response: "🅱️ut I did become president" First Lady reportedly asked him to imagine FDR dancing The crowd at the House GOP Kennedy Center retreat loved it pic.twitter.com/ZGpk2WVrKJ — Boi Agent One (@boiagentone) January 6, 2026 "А аз казах, че има дълга история, която тя може би не знае", продължи Тръмп, намеквайки за факта, че Рузвелт е бил парализиран от кръста надолу.

Въпреки неодобрението на Мелания, Тръмп изпълни своя запазен танц на сцената в Кенеди Център.

Докато звучеше YMCA на Village People, може би най-известната песен, свързвана с Тръмп, той бавно размахваше юмруци - движения, които вече са познати на всеки, който следи публичните изяви на президента.

TRUMP DANCE AT THE TRUMP KENNEDY CENTER! 🕺🇺🇸 pic.twitter.com/sbJnMNpuWc — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 6, 2026