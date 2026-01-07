Румънският президент Никушор Дан е блокиран от лошото време в Париж

Румънският президент Никушор Дан е блокиран на летището в Париж заради обилните снеговалежи във Франция. Това съобщи самият той в ефира на Диджи24. Лошото време отне живота на петима души в страната и предизвика транспортен хаос в цяла Европа.

Не е ясно кога държавният глава ще се завърне в Букурещ, тъй като самолетът му не може да излети поради неблагоприятните метеорологични условия. Други полети също са отложени.

Никушор Дан трябваше да се върне в Румъния снощи, но самолетът му „Спартан“ не излетя, защото в Букурещ имаше гъста мъгла.

„Решихме да не излитаме, защото щяхме да пристигнем в 3-4 часа сутринта. Сега е необичайна ситуация за Франция, тук обикновено не вали сняг. Чакаме, докато пистата се разчисти“, каза Никушор Дан.

Той припомни, че е имал друг технически инцидент също със самолет „Спартан“ по време на посещение в Германия, като допълни, че е пренощувал в страната.

На въпроса дали е неудобство, че няма самолет, способен да работи при неблагоприятни метеорологични условия, държавният глава отговори: „В един момент ще ни е необходим президентски самолет, не само за президента, но и за министрите, които пътуват с важни делегации. Защото този самолет прави много повече от обикновен самолет. Второ, защото нямаме комуникации вътре, ние сме изолирани“, каза румънският президент.

Дан пътува до Париж с военен самолет „Спартан“, за да участва в срещата на държавните и правителствените глави на „Коалицията на желаещите" в Елисейския дворец, домакин на която бе френският президент Еманюел Макрон.

(Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева)