Киев посреща пролетта с надежда след тежката зима на войната

Беше средата на януари, когато студът и липсата на електроенергия принудиха Олга Косова и бебето ѝ да напуснат апартамента си в Киев и да се преместят в дома на родителите ѝ в предградията. Сега пролетта е тук, електроенергията работи, а Косова и едногодишната Лиза са се върнали у дома в слънчевия си апартамент, пише WSJ.

"Дори не си спомням тази зима", каза Косова. "Тя избледнява от паметта ми толкова бързо, сякаш никога не се е случвала."

Киев и неговите жители се възстановяват от най-мрачната зима на войната. Според официални украински данни, от миналия юли насам Русия е нанесла над 1400 удара по енергийната инфраструктура на Украйна с ракети и дронове. Атаките потопиха градовете в мрак и прекъснаха отоплението, оставяйки жителите на Киев като Косова и други в нейния жилищен блок на булевард "Тичина" да мръзнат и да се чувстват нещастни. Жителите оцеляваха, като се завиваха вкъщи, превръщаха балконите си в хладилници и, когато беше възможно, оставаха при роднини. Пристигането на по-топлото пролетно време върна малко оптимизъм в Киев.

Ремонтите възстановиха електрозахранването, а магазините прибраха дизеловите си генератори. Терасите на баровете отново кипят от живот до късно вечер, тъй като хората се опитват да се насладят на всяка капка слънце след дългата зима. Жителите на Киев се стичат в парковете и на плажовете край реката за пикници, още преди летните жеги да са успели да настъпят. Оборудването за къмпинг, използвано за готвене, е прибрано, а електрическите печки отново работят. Менютата също се променят съответно, тъй като домакинствата планират предварително, разчитайки на надеждно електрозахранване за хладилниците си. Лиза вече се разхожда в лятна рокля. Асансьорът отново работи, за да качи количката ѝ до четвъртия етаж. Горещият душ вече не е лукс: бойлерите отново работят, спестявайки на жителите усилието да загряват тенджери с вода преди къпане.

Ситуацията на фронта също се е подобрила, като руските атаки са отблъснати в по-голямата част от районите.

Войските сега се подготвят за предизвикателствата, които може да донесе жестокото лято, но всякакви притеснения за техните семейства без отопление и осветление в гражданските градове са изчезнали. Едно нещо обаче не се е променило: руските въздушни удари с ракети и експлозивни дронове, които заплашват жителите на Киев.

След кратко примирие, което съвпадна с Деня на победата в Русия, Москва отново нанесе удари по енергийната инфраструктура миналата седмица. В рамките на 24 часа, започнали в сряда сутринта, Русия изстреля 1 428 дрона и 56 ракети в една от най-големите атаки от началото на войната преди четири години. При атаката загинаха 24 души, включително три деца, когато ракета удари жилищен блок в столицата, съобщиха украинските власти. Тя също така нанесе щети на газодобивната и енергийната инфраструктура, като временно прекъсна електрозахранването на някои жители в почти половината от Украйна, съобщи Министерството на енергетиката.

80-годишната съседка на Косова на булевард "Тичина", Нила Молчанюк, каза, че семейството ѝ понася такива заплахи, знаейки, че на фронта нещата са много по-тежки.

"Ако над главите ни не летяха такива неща, щеше да е добре", каза тя, седнала на пейката до жилищната си сграда, която беше ударена от дрон миналата година.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна се нуждае от повече ракети-прехватчи, за да защити градовете си. Продължителните доставки ще бъдат от решаващо значение за защитата на ремонтните работи на енергийните работници в цялата страна от допълнителни руски атаки в следващите месеци. Серхий Моцак, сменният директор в една от украинските топлоелектрически централи, прекара миналата зима, като отстраняваше лед от оборудването и носеше горелки, за да го затопли.

"Всеки път, когато има удар, част от работата ти се унищожава. Частта, която си допринесъл за възстановяването, се изпарява за един ден. Всичко това се натрупва и тази зима ни удари много силно", каза той. "Но въпреки всичко това, ние отново се изправяме на крака."

DTEK, най-голямата частна енергийна компания в Украйна и собственик на електроцентралата, планира да извърши ремонти на стойност близо 350 милиона долара в своите съоръжения преди следващата зима.

Във втория понеделник на май смяната на Моцак приключи със изгрева на слънцето, когато той рестартира едно от съоръженията в 5 часа сутринта. За него по-дългите пролетни дни "означават, че имаме повече време, че можем да направим повече". Преди следващата зима е необходима повече работа за подобряване на координацията между централното и местното правителство и за ускоряване на процеса по набавяне на резервни части и системи, заявиха енергийни мениджъри и анализатори.

"Имаме шест месеца, за да предотвратим следващата зима да стане още по-тежка", каза Олена Павленко, която ръководи базирания в Киев мозъчен тръст DiXi Group, специализиран в енергийни въпроси. "Трябва да мобилизираме повече човешки ресурси, защото не можем да се подготвим за зимата само с няколко дузини ентусиасти."

Засега 80-годишната Молчанюк от булевард "Тичина" е благодарна, че най-накрая дойде пролетта и носи обещанието за нов сезон на засяване в зеленчуковата градина на дачата ѝ.

"Доматите ме молят да тръгна, време е", смее се тя, планирайки да напусне Киев през уикенда.

Но местоположението на лятната къща до топлоцентрала, атакувана от Русия, няма да позволи спокойна почивка от въздушните нападения. Когато над главите им прелитат дронове, съпругът й наблюдава отвън, докато тя остава на терасата.