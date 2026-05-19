Германия ще лекува американски мисионер с Ебола

Германия се готви да лекува американски гражданин, заразил се с Ебола в Демократична република Конго, в най-голямата университетска болница в Берлин, съобщи правителството, цитирано от Ройтерс. Мисионерската организация "Serge Christian" идентифицира пациента като медицинския мисионер Питър Стафорд.

Избухването на епидемията от рядката разновидност на вируса "Бундибугио" в източната част на ДР Конго отне живота на 131 души и беше обявено за извънредна ситуация в областта на общественото здраве от Световната здравна организация.

Германското министерство на здравеопазването потвърди, че американски гражданин ще бъде приет в специалното изолационно отделение на университетската болница „Шарите“ в Берлин, след като американските власти поискаха помощ.

"В момента се правят подготовки за приемане и лечение на пациента в Германия", заяви говорителят, добавяйки, че в страната има мрежа от експерти за управление и грижи за пациенти с високозаразни болести.

Американският Център за контрол и превенция на заболяванията съобщи в понеделник, че американец е дал положителна проба за Ебола, докато е работил в ДР Конго, и е бил прехвърлен в Германия за лечение.