15 модни трика, които всяка жена трябва да знае

Модата не е само въпрос на купуване на дрехи в най-новите тенденции или на пълен гардероб със скъпи дрехи. Всъщност стилът често се крие в малките трикове, които правят ежедневните дрехи да изглеждат по-добре, да стоят по-удобно и да издържат по-дълго.

Много жени се сблъскват с проблеми като прекалено тесни дънки, видими презрамки на сутиена, намачкани дрехи или тоалети, които просто не изглеждат достатъчно добре. За щастие, няколко лесни промени – понякога с помощта на предмети, които вече имате у дома – могат бързо да решат тези проблеми. Тези малки трикове помагат да спестите пари, да удължите живота на дрехите си и да изглеждате по-поддържани без много усилия.

В следващите редове ще откриете 15 практични трика за дрехите ви, които всяка жена трябва да знае, за да улесни ежедневния избор на тоалет, да поддържа гардероба си и да подобри личния си стил.

1. Използвайте ластик за коса, за да разширите тесни дънки

Ако дънките ви са малко тесни в талията, прокарайте ластик за коса през илика на копчето и го закачете за самото копче. Така ще удължите талията и ще направите дънките по-удобни, особено ако сте между два размера.

2. Скрийте лесно презрамките на сутиена

Видимите презрамки понякога развалят визията на потник или рокля без ръкави. Лесно решение е да използвате клипс за сутиен или дори обикновен кламер, за да съберете презрамките на гърба, така че да не се виждат.

3. Поправете заяждащ цип

Когато ципът не се движи гладко, това може да бъде много неприятно. Нанесете малко вазелин, восък или графит от молив върху зъбците на ципа. Това ще помогне той да се плъзга по-лесно.

4. Овладейте „френското прибиране“ на блуза

Тъй нареченото френско прибиране представлява пъхане само на предната част на блузата в панталона или полата, докато задната част остава свободна. Това създава по-изразена форма на силуета и придава небрежен, но стилен вид.

5. Използвайте двустранна лента при модни спешни случаи

Двустранната модна лента или лента, която се залепва под дрехите може да реши много проблеми – например деколте, което се разтваря, падащи презрамки или разшит подгъв. Добре е да носите малко парче в чантата си за бързи поправки.

