НАТО: Изтеглянето на американските войски от Европа ще отнеме години

САЩ ще изтеглят още войници от Европа, но процесът ще се простира в продължение на години, за да даде на съюзниците време да развият способности, които да ги заменят, заяви върховният командващ на НАТО.

Генералът от ВВС на САЩ Алексус Гринкевич се изказа след решенията на администрацията на американския президент Доналд Тръмп да изтегли около 5 000 войници от Германия и да отмени разполагането на ракети "Томахоук" с голям обсег, пише Ройтерс.

Европейските официални лица бяха изненадани от момента на обявяването на изтеглянето на войските и от факта, че американските официални лица го свързаха с критиките на германския канцлер Фридрих Мерц към американската стратегия във войната в Иран.

В изявление пред репортери след среща на военните шефове на НАТО в Брюксел Гринкевич заяви, че решението е единствената подобна стъпка, за която е наясно „в краткосрочен план“, и че няма да засегне способността на алианса да изпълни своите отбранителни планове.

Европейските правителства заявяват, че са се вслушали в призива на Тръмп да харчат повече за отбрана

и да поемат по-голяма отговорност за сигурността на континента. Те обаче се опасяват, че прибързано изтегляне на американските войски и оръжия може да остави Европа уязвима към военна атака от Русия, въпреки че Москва отрича каквито и да било подобни намерения.

Гринкевич заяви, че ще има по-нататъшни изтегляния на американски войски в Европа, които наброяват около 80 000, но това ще се случи, докато европейските сили нарастват, за да запълнят празнината.

"С укрепването на европейския стълб на алианса това позволява на САЩ да намалят присъствието си в Европа и да се ограничат до предоставянето само на онези критични способности, които съюзниците все още не могат да осигурят", заяви Гринкевич. "Не мога да ви дам точен график; това ще бъде продължителен процес, който ще отнеме няколко години."

Макар че Европа ще поеме по-голяма отговорност за конвенционалната отбрана, това ще се случи "с продължаваща критична подкрепа от американските способности, които се адаптират", каза Гринкевич.

НАТО разчита на САЩ за редица критични способности, като системи за командване и контрол, сателитна разузнавателна информация и комуникации, стратегически бомбардировачи и ядрения щит на САЩ, казват официални лица и анализатори.