Внучката на Тръмп се оплака: Неловко е да си на среща и да те пазят тайните служби ВИДЕО

Внучката на Доналд Тръмп, Кай Тръмп, говори открито за предполагаемите планове на дядо си да се кандидатира за трети мандат, предполагайки, че "много неща могат да се случат до 2028 г."

18-годишната инфлуенсърка се появи в първото си интервю за подкаст след убедителната победа на Доналд Тръмп през 2024 г., сядайки с колегата си и близък съюзник на Тръмп Логан Пол.

В подкаста Impaulsive тя разкри, че дядо ѝ няма планове да се кандидатира отново. Тя обаче не опроверга напълно слуховете, че той може да се кандидатира за безпрецедентен трети мандат, отбелязвайки, че до изборите остават още три години.

Публично Тръмп призна, че е малко вероятно да му бъде позволено да се кандидатира за трети мандат.

Кай обаче каза на Пол, че настоящият мандат на дядо ѝ в Белия дом вече е причинил проблеми в социалния ѝ живот, тъй като тя често е обградена от агенти на Тайните служби за защита.

"Честно казано, наистина е неловко, когато седиш и отиваш на среща с мъж, а те седят на две маси зад теб", каза тя на Пол, добавяйки, че е "малко странно". "Опитвам се да не ме притеснява. Особено през последната година, откакто той стана президент, трябваше да науча, че да, те ме следват, но също така да се съсредоточа върху преструването, че не са там.“

Кай е професионална състезателка по голф и инфлуенсър в социалните медии, известна с това, че се появява във видеоклипове в Белия дом с дядо си.

В собствения си канал тя е натрупала 1,4 милиона последователи, а видеото, в което говори с Пол, вече е събра близо 200 000 за по-малко от ден.

В подкаста на Пол тя също така повдигна капака на чувствата си към бившия вицепрезидент Камала Харис, когото дядо ѝ победи на изборите през 2024 г. Тя каза на Пол, че няма "лоши чувства" между нея и демократичния гранд, за когото се смята, че планира нова кандидатура за Белия дом през 2028 г.

"Честно казано, аз стоя напълно извън политиката", каза Кай, когато Пол я попита за мнението ѝ за Харис. "Например, никога не бих се кандидатирала и не искам да имам нищо общо с политиката. Чувствам, че политиката е толкова опасно нещо и мисля, че ако двете страни се срещнат по средата, всички щяха да бъдат много по-щастливи и мисля, че има радикална левица, има радикална десница и има много хора, които стават твърде крайни."

Кай добави, че е "по средата" и каза, че хладните отношения на Харис с дядо ѝ "са такива, каквито са".

Тя също така критикува компаниите за социални медии, много от които се управляват от съюзници на Доналд Тръмп, включително Илон Мъск, за подхранване на политически разделения.

"И точно тук социалните медии наистина се намесват, защото те правят вашия Instagram или вашата емисия по един или друг начин, а в социалните медии няма много неща, ако сте по средата", каза тя. "Мисля, че това някак си подлудява някои хора, а някои хора се впускат твърде много в това."

Кай рядко говори публично за политическите си убеждения, но тя се обърна към тълпите на Републиканската национална конвенция през 2024 г. Тя каза на публиката, че дядо ѝ е бил "просто нормален дядо" месеци преди категоричната си победа на изборите.