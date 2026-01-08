Русия предупреждава, че ще разглежда разполагането на западни военни части, военни обекти и друга инфраструктура в Украйна като интервенция, която представлява пряка заплаха за сигурността. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС.

Британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон подписаха тристранно изявление с Володимир Зеленски, според което след прекратяване на огъня в Украйна двете страни планират да създадат военни бази и да изградят складове за оръжие там.

„В тази връзка руското Министерство на външните работи предупреждава, че разполагането на военни части, военни съоръжения, складове и друга инфраструктура на западни държави на украинска територия ще бъде класифицирано като чуждестранна интервенция, представляваща пряка заплаха за сигурността не само на Русия, но и на други европейски държави“, подчерта дипломатическият говорител, отбелязвайки, че те ще бъдат считани за легитимни цели на руските въоръжени сили. Москва многократно е предупреждавала за това", припомни Захарова.

Според Захарова, документът от западната „коалиция на желаещите“ и Киев за „гаранциите за сигурност“ е изключително далеч от мирно уреждане.

На 6 януари в Париж членове на така наречената Коалиция на желаещите, водена от Великобритания и Франция, подписаха декларация с Киев, озаглавена „Надеждни гаранции за сигурност за траен и устойчив мир“.

Захарова отбеляза, че основният елемент на документа е „разполагането на определени „многонационални сили“ на украинска територия, които членовете на „коалицията“ ще трябва да сформират, за да улеснят „възстановяването“ на украинските въоръжени сили и да осигурят „сдържане“ на Русия след прекратяване на военните действия“. Освен това в документа се говори и за продължаващото сливане на военно-промишлените комплекси на Украйна и страните от НАТО.

„Новите милитаристични декларации на така наречената коалиция на желаещите и киевския режим създават истинска „ос на войната“, заяви Захарова, отбелязвайки, че плановете на участниците стават все по-разрушителни за бъдещето на Европа и нейното население, което е принудено да плаща за тези „стремежи“.