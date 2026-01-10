Тръмп планира среща с лидера на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо

Президентът Тръмп разкри, че очаква да се срещне с лидера на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо следващата седмица и каза, че би било "голяма чест“, ако тя му връчи Нобеловата си награда.

"Разбирам, че тя ще дойде някъде следващата седмица и очаквам с нетърпение да я поздравя“, каза Тръмп пред водещия на Fox News Шон Ханити, когато го попитаха дали планира да се срещне с Мачадо.

През уикенда Тръмп заяви, че не е сигурен дали носителят на Нобелова награда за мир за 2025 г. има достатъчна подкрепа във Венецуела, за да ръководи нацията след свалянето на диктатора Николас Мадуро.

След забележката на Тръмп, Мачадо е сигнализирала за готовност лично да връчи наградата си на президента, който получи няколко номинации за наградата.

"Чувах, че тя иска да направи това“, каза Тръмп за потенциалния жест и добави, че това ще бъде голяма чест.

Мачадо посочи, че тя и Едмундо Гонсалес, когото САЩ признават за победител в последните президентски избори в страната, са готови да ръководят преходно правителство във Венецуела, пише The New York Post.

Борецът за свобода заяви пред Ханити по-рано тази седмица, че не е говорила с Тръмп, откакто спечели наградата, която посвети на президента, миналия октомври.

Мачадо също така каза, че планира да се върне във Венецуела възможно най-скоро.