Мария Корина Мачадо: Готови сме да изпълним мандата си и да поемем властта

Лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо заяви, че венецуелската опозиция е готова да поеме властта във Венецуела, часове след като Мадуро беше заловен от САЩ. Мачадо заяви в изявление, че Едмундо Гонсалес, за когото опозицията твърди, че е спечелил президентските избори през 2024 г. срещу Мадуро, трябва да встъпи в длъжност и че въоръжените сили трябва да го признаят.

„Готови сме да изпълним мандата си и да поемем властта”, каза Мачадо. "Гонсалес Урутия, който според опозицията, Съединените щати и международните наблюдатели е спечелил изборите през 2024 г., трябва да поеме президентския пост", каза тя и добави, че опозицията е ангажирана с възстановяването на реда в страната и освобождаването на политическите затворници. „Венецуелци, часът на свободата настъпи”, написа тя в социалната мрежа Х.

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026